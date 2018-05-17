Dünyanın en zengin dilencisi ölü bulundu

Başkent Beyrut'ta uzun yıllardır dilencilik yapan ve dün ölü bulunan Lübnanlı kadının banka hesaplarında 5,5 milyon dolar olduğu belirlendi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta uzun yıllardır dilencilik yapmasıyla tanınan ve dün ölü bulunan kadına ait banka hesaplarında 5,5 milyon dolar olduğu ortaya çıktı.

Yaklaşık 15 yıldır Beyrut'un el-Basta el-Fuka bölgesinde terk edilmiş bir aracı kendine mesken edinen fiziksel engelli 54 yaşındaki Fatma Muhammed Osman, dün kendisine sürekli yardım eli uzatan mahalle sakinleri tarafından yatağında ölü bulundu.

"Dünyanın en zengin dilencisi"

Lübnan'da 6 Mayıs'ta gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin ardından "dünyanın en zengin dilencisi" olarak gündeme gelen Fatma, İsrail'in Lübnan'ı işgal ettiği 1982 yılından beri aynı mahallede yaşıyordu.

Fatma'ya yıllardır yardım eli uzatanlardan kuyumcu Nebil el-Asta, yaptığı açıklamada, bir dilencinin üzerinden bu kadar para çıkması üzerine yaşadığı şoku atlatamadığını dile getirerek, "Onun serveti benimkinden çok daha fazla çıktı." dedi.

Fiziksel engelli Fatma'yı 2007 yılında kuyumcu dükkânı açtıktan sonra tanıdığını söyleyen Asta, dilenci kadından rahatsız olan esnafın bölgeden uzaklaştırılması için birkaç kez polise başvurduğunu aktardı.

Esnafın ona zekât ve sadakanın yanı sıra yeme içme konusunda da sahip çıktığına işaret eden Asta, mahalle sakinlerinin tümünün Fatma ile yaşanmış mutlaka bir hikâyesi olduğunu söyledi.

"Aklımın ucundan geçmezdi"



Fatma'yı her gün kendi arabasıyla çarşıdan mahallede ev olarak kullandığı eski araca ulaştıran Mustafa Han da "Bu kadar zengin bir kadına yardımcı olduğum aklımın ucundan geçmezdi." diye konuştu.

Aynı mahalledeki bir lokantada çalışan Kerim Bedran ise pazartesi günü Fatma'yı bitkin görmesi üzerine mahalle gençleri ile hastaneye götürmek istediklerini ancak kendisinin bunu kabul etmediğini aktardı.

Kaynak: YeniŞafak