Dünyanın en zeki insanı William James Sidis kimdir?

Dünyanın gelmiş geçmiş en zeki insanı William James Sidis, 1898-1944 yılları arasında yaşamıştır.

William James Sidis, doktor bir annenin ve Harvard’da psikoloji eğitimi veren bir ailenin çocuğuydu. Ailesi tarafından özel bir çocuk olduğunun fark edilmesi de oldukça kısa bir sürede oldu. Öyle ki William 6 aylıkken alfabeyi çözmüş, 18 aylıkken New York Times okuru olmuş, 2 yaşında Latince’yi, 3 yaşında Yunanca’yı öğrenmiş, anatomi üzerine denemeler yazdığında 4 yaşındaymış ve 8 yaşına gelmeden önce İngilizce, Latince, Yunanca, Rusça, İbranice, Fransızca ve Almanca’yı öğrenmiş. İlkokul çağı geldiğinde ise Vindergood adıyla andığı bir de dil geliştirmiş.

İlkokul çağına geldiğnde ise ilkokul birinci sınıfı birgün,ikinci sınıfı bir kaç gün, üçüncü sınıfı üç ay, dördüncü sınıfı bir hafta, beşinci sınıfı onbeş hafta; altı ve yedinci sınıfları beş buçuk hafata süreyle bitiren William, 8 yaşına basmadan İngilizce, Latince, Yunanca, İbranice, Fransızca, Almanca ve Rusçayı konuşabiliyor,anatomi üzerine makaleler yazıyor ve günlük gazeteleri okuyordu. Haliyle bu süre zarfında medyanın çok büyük ilgisine maruz kalıyor ve defalarca New York Times’ın manşetlerinde kendine yer buluyor.

8 yaşında Harvard Üniversitesine başvuran ve bütün yazılı sınavları başarıyla geçen William, Harvard Üniversitesi karar kurulunca yeterince duygusal yoğunluğa ulaşmadığı gerekçesiyle Harvard’ın kapısından 8 yaşında geri dönüyor. Fakat William, kafasına koymuş olacak ki tam 2 yıl sonra 11 yaşına bastığında Harward Üniversitesi’nin kapısını yeniden çalıyor. Bu sefer kabul de ediliyor.

William James Sidis, Harward Üniversitesi’ne kabul edildiği sene “dört boyutlu objeler” hakkında seyircilerin arasında Harward profesörlerinin de olduğu konferanslar vermeye başlıyor. 16 yaşına geldiğinde Harvard’daki eğitimini tamamlamış ve Hukuk eğitimi almaya başlamıştır.

Hukuk eğitimi almaya başlaması ile birlikte artık William için geçirdiği güzel günlerin üstünü kara bulutlar kaplamaya başlamıştır. Marksist düşünceye sahip olan William eylemlere katılmış hatta yaptığı bu eylemler nedeniyle hapis cezası bile almıştır. Ailesi, büyük umutlarla yetiştirdikleri çocuklarını bu cezadan kurtarmayı başarmıştır.

William küçük yaşta medyanın ilgi odağı olmuştu ve yetişkin bir genç olduğunda da durum değişmemişti, tek farkla: William artık medyanın övdüğü değil eleştirdiği biriydi. Ateist olması ve yaptığı eylemler onu medyada ve halkın gözünde günden güne düşürüyordu. Bu düşüş onun her şeyden elini ayağını çekmesine sebep oldu. Artık hayatını geçindirmek için gündelik işlerde çalışan bir insandı.

Hayatı boyunca dört kitap kaleme aldı, 40 dil konuşma yeteneğine sahipti.

Hayatının geri kalan kısmı bilimden uzak geçiren William, gündelik çalıştığı işlerle hayatını idame ettirmiş ve 17 Temmuz 1944’te hayatını kaybetmiştir. Serebral Hemoraji yani beyin kanamasından öldüğü belirtiliyor.

Kaynak: AjansHaber