Dünyanın en iyi emlakçısı Türkiye'den çıktı!

RE/MAX International tarafından düzenlenen, gayrimenkul satışında 3600 danışman arasında iki kez Türkiye,1 kez Dünya şampiyonluğu olan Evrim Kırmızıtaş Başaran bu sene de Antalya Rixos Premium Belek'de düzenlenen Re/max kongresinde ödüllere doymadı...

Türkiye adına Evrim Kırmızıtaş, 2016 yılı Amerika ve Kanada hariç tüm danışmanlar arasında gayrimenkul satışında dünya 1.si olmuştu. Ayrıca RE/MAX’te en büyük ödül olan Diamond Club ödülünü de almıştı.

Kırmızıtaş, Re-Max Türkiye’nin kurulduğu ilk yıldan bugüne kadar Diamond Club ödülünü alan ilk kadın olarak Re-Max Türkiye tarihine geçti. Re-Max Dünya Kongresi’nde Las Vegas’ta ülkemizin bayrağını dalgalandırarak 2016 yılı Amerika ve Kanada hariç tüm danışmanlar arasında toplam ciroda dünya birincisi olan Kırmızıtaş’ı tebrik ediyoruz.

Kendisi 2018 Mart ayı Türkiye ciro birinciliği, 2017 Platinium Club ödüllerinin sahibi oldu.