Dünyada eşi benzeri olmayan canlı lale halı İstanbul'da!

Bu yılki lale halısı İstanbul’un Fethinin 576. yıl dönümü nedeniyle 576.000 adet canlı lale ile 1734 metrekare alan üzerine kuruldu.

Lale halılarında Türk Dünyası’nda yüz yıllardır kadınların halılara dokuduğu anonim motifler kullanıldı.

Geçen yıl bereket motifinin kullanıldığı festivalde bu yıl Anadolu’da kalp gözünü simgelediği için göz motifi kullanıldı. Konya’nın Çumra ilçesinden gelen Lalelerle oluşturulan lale halısında beyaz, mor, pembe, kırmızı ve sarı laleler yer aldı. Vatandaşlar lale halısının 30 Nisan 2018 tarihine kadar ziyaret edebilecekler.

İSTANBUL’UN LALE BAHÇELERİ

İstanbul’un parklarına, korularına, meydanlarına ve cadde kenarlarına bu yıl 125 türde toplam 30 milyon adet lale soğanı dikildi.

• Gülhane Parkı'na 49 farklı türde 2 milyon 250 bin,

• Emirgan Korusu'na125 farklı türde 3,5 milyon,

• Yıldız Korusu'na 45 farklı türde 500 bin,

• Beykoz Korusu'na 25 farklı türde 300 bin,

• Göztepe 60. Yıl Parkı'na 100 farklı türde 1 milyon 657 bin 500,

• Büyük Çamlıca Korusu'na 41 farklı türde 950 bin,

• Küçük Çamlıca Korusu'na 41 farklı türde 850 bin adet,

• Fethipaşa Korusu'na 30 farklı türde 300 bin adet,

• Hidiv Çubuklu Korusu'na 30 farklı türde 900 bin adet,

• Gözdağı Korusu'na 20 farklı türde 500 bin adet,

• Zeytinburnu Soğanlı Bitkiler Parkına ise lale, sümbül, nergis ve muskari gibi 167 farklı türde 500 bin adet soğanlı bitki İstanbullularla buluşacak. Festival kapsamında sanatçıların yaptığı lale heykelleri ise Emirgan Korusu’nda sergilenecek.

KONSERLER FESTİVALE BAHAR COŞKUSU KATACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “İstanbul Lalesiyle Buluşuyor!” sloganıyla başlattığı İstanbul Lale Festivali’nin 13’üncüsü devam ediyor. Festival, yerli müzik gruplarının vereceği konserler, baharın sıcaklığını yaşatacak, etkinliklere neşe ve eğlence katacak. Emirgan ile Göztepe 60. Yıl Parkı’ndaki performanlar 1-30 Nisan arası her gün 11.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

LALE TEMALI ÜRÜNLER SERGİSİ

Sosyo-kültürel çalışmaları ile kadınların yanında olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi, Eğitim ve İstihdam Atölyelerinde düzenlediği kurslarla İstanbullu kadınları üretmeye teşvik ediyor. Mesleki eğitim alan kursiyerler tarafından hazırlanan ürünler, bu yıl da İstanbul Lale Festivali’nde İstanbullularla buluşuyor. Hünerli eller tarafından işlenen, ana teması “lale” olan ürünler, festival kapsamında lale tutkunlarının beğenisine sunuluyor.

Kaynak: Ajanslar