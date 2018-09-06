Dünyada en çok altın rezervi olan ülkeler!

Dünya Altın Konseyi (World Gold Council) verilerine göre dünyada en çok altına sahip ülkeler sıralandı.

Dünya Altın Konseyi (World Gold Council) verilerine göre dünyada en çok altına sahip ülkeler sıralandı.

TÜRKİYE 21. SIRADA



Genel sıralamada Türkiye, 240.2 tonluk altın rezerviyle 21. sırada yer alıyor. Ancak Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) de bu listenin içerisinde. Ülke sıralaması bazında bakıldığında Türkiye'nin 19. sırada yer aldığı görülüyot.

İşte en son rakamlarla ülkelerin altın rezervleri:

1- Amerika Birleşik Devletleri

Altın rezervi (ton): 8.133,5

2- Almanya

Altın rezervi (ton): 3.369,9

3- IMF

Altın rezervi (ton): 2.814,0

4- İtalya

Altın rezervi (ton): 2.451,8

5- Fransa

Altın rezervi (ton): 2.436,0

6- Rusya

Altın rezervi (ton): 1.944,0

7- Çin Halk Cumhuriyeti

Altın rezervi (ton): 1.842,6

8- İsviçre

Altın rezervi (ton): 1.040,0

9- Japonya

Altın rezervi (ton): 765,2

10- Hollanda

Altın rezervi (ton): 612,5

11- Hindistan

Altın rezervi (ton): 561,9

12- Avrupa Merkez Bankası (ECB)

Altın rezervi (ton): 504,8

13- Tayvan

Altın rezervi (ton): 423,6

14- Portekiz

Altın rezervi (ton): 382,5

14- Portekiz

Altın rezervi (ton): 382,5

16- Kazakistan

Altın rezervi (ton): 321,8

17- İngiltere

Altın rezervi (ton): 310,3

18- Lübnan

Altın rezervi (ton): 286,8

19- İspanya

Altın rezervi (ton): 281,6

20- Avusturya

Altın rezervi (ton): 280,0

21- Türkiye

Altın rezervi (ton): 240,2

Kaynak: Ajanslar