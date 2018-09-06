Dünyada en çok altın rezervi olan ülkeler!
Dünya Altın Konseyi (World Gold Council) verilerine göre dünyada en çok altına sahip ülkeler sıralandı.
Dünya Altın Konseyi (World Gold Council) verilerine göre dünyada en çok altına sahip ülkeler sıralandı.
TÜRKİYE 21. SIRADA
Genel sıralamada Türkiye, 240.2 tonluk altın rezerviyle 21. sırada yer alıyor. Ancak Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) de bu listenin içerisinde. Ülke sıralaması bazında bakıldığında Türkiye'nin 19. sırada yer aldığı görülüyot.
İşte en son rakamlarla ülkelerin altın rezervleri:
1- Amerika Birleşik Devletleri
Altın rezervi (ton): 8.133,5
2- Almanya
Altın rezervi (ton): 3.369,9
3- IMF
Altın rezervi (ton): 2.814,0
4- İtalya
Altın rezervi (ton): 2.451,8
5- Fransa
Altın rezervi (ton): 2.436,0
6- Rusya
Altın rezervi (ton): 1.944,0
7- Çin Halk Cumhuriyeti
Altın rezervi (ton): 1.842,6
8- İsviçre
Altın rezervi (ton): 1.040,0
9- Japonya
Altın rezervi (ton): 765,2
10- Hollanda
Altın rezervi (ton): 612,5
11- Hindistan
Altın rezervi (ton): 561,9
12- Avrupa Merkez Bankası (ECB)
Altın rezervi (ton): 504,8
13- Tayvan
Altın rezervi (ton): 423,6
14- Portekiz
Altın rezervi (ton): 382,5
14- Portekiz
Altın rezervi (ton): 382,5
16- Kazakistan
Altın rezervi (ton): 321,8
17- İngiltere
Altın rezervi (ton): 310,3
18- Lübnan
Altın rezervi (ton): 286,8
19- İspanya
Altın rezervi (ton): 281,6
20- Avusturya
Altın rezervi (ton): 280,0
21- Türkiye
Altın rezervi (ton): 240,2
Kaynak: Ajanslar