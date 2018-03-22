Dünyada Böyle Bir Ordu Yok

Milli Savunma Bakanı Canikli:

- "Kılıçdaroğlu, kafaları karıştırmak için konuşmalarda ya da dualarda Atatürk'ün isminin zikredilmediği gibi yalanlar söylüyor. Kuyruklu yalan. Cumhurbaşkanımız yaptığı bütün konuşmalarında, Çanakkale'de yaptığı konuşmalar da dahil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bu milletin özgürleştirilmesinde emeği geçen herkesi her zaman hem anıyor hem takdir ediyor"

- "Hem Zeytin Dalı hem de Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerinden kaynaklanan bir tane kayda geçmiş sivil zayiat yoktur. Halbuki yerleşim yerlerine yakın alanlarda operasyon yapıldığı zaman sivil zayiat olmaması imkansız. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri, bu milletin ordusu, siviller zarar görmesin diye çok hassas davranıyor"

- "Terör örgütü orada (Münbiç ve Fırat'ın doğusu) kaldığı sürece hiçbir şekilde onlara göz yumamayız"

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Kılıçdaroğlu, kafaları karıştırmak için konuşmalarda ya da dualarda Atatürk'ün isminin zikredilmediği gibi yalanlar söylüyor. Kuyruklu yalan. Cumhurbaşkanımız yaptığı bütün konuşmalarında, Çanakkale'de yaptığı konuşmalar da dahil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bu milletin özgürleştirilmesinde emeği geçen herkesi her zaman hem anıyor hem takdir ediyor." dedi.

Canikli, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek, gazilerin Regaip Kandili'ni kutladı.

Gazilerle sohbet eden ve onların sorunlarını dinleyen Canikli, burada yaptığı konuşmada, gazilere ve şehit yakınlarına en iyi şekilde muamele etmek ve bütün sorunlarını en iyi şekilde çözmek için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Şehit yakınlarına ve gazilerine gereken hassasiyeti göstermeyen toplumların ileriye gitme şansının olmadığını vurgulayan Canikli, "Manevi açıdan bu sorumluluk, bu yük, bu vebal inanılmaz şekilde problemler çıkarır. O nedenle biz, gazilerimizi ve şehit yakınlarımızı hoş tutmalıyız, taleplerini karşılamalıyız. Biz o hassasiyetle hareket ediyoruz." diye konuştu.

İnsanlar özgürce dolaşabiliyor, gezebiliyor, okullarına, işlerine gidebiliyor, hayatlarını bu topraklarda sürdürebiliyorsa, bunun gaziler ve şehitler sayesinde olduğunu belirten Canikli, gaziler ve şehit yakınlarına bu bilinçle muamelede bulunulması gerektiğini ifade etti.

Bakan Canikli, zaman zaman aksamaların da olabildiğini, bunların ise sıkıntılar ortaya çıktığı andan itibaren gerekli çalışmalarla ortadan kaldırıldığını söyledi.

- "Çanakkale'de verilen mücadeleyi hiç kimsenin unutmaması gerekir"

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünde kahramanlık destanı yazan şehit ve gazilerin rahmet ve minnetle anıldığını aktaran Canikli, "Çanakkale'de verilen mücadeleyi hiç kimsenin unutmaması gerekir. Çok kısa bir zaman dilimi içerisinde bu millet Çanakkale'den düşmanın geçmemesi için 250 bin şehit vermiş, 250 bin fidanı toprağa düşmüş. Canın ötesinde bir şey var mı? Bu dünyada bir faninin verebileceği, ödeyebileceği bir bedel var mı? Bu milletin topraklarını korumak için ödemeyeceği hiçbir bedel yoktur. Bunu sayısız kereler tarih göstermiştir." ifadesini kullandı.

Kıbrıs'ta, 15 Temmuz darbe girişiminde, terörle mücadele, Fırat Kalkanı'nda ve şimdi de Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda kahramanlık destanlarının yazıldığının altını çizen Canikli, şöyle devam etti:

"Hem Zeytin Dalı hem de Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerinden kaynaklanan bir tane kayda geçmiş sivil zayiat yoktur. Halbuki yerleşim yerlerine yakın alanlarda operasyon yapıldığı zaman sivil zayiat olmaması imkansız. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri, bu milletin ordusu, siviller zarar görmesin diye çok hassas davranıyor. Bu hassasiyetler olmasaydı, başkalarının yaptığı gibi yapsak birkaç hafta içinde biz Afrin'i teröristlerden temizlerdik."

- "Koalisyon güçleri 900'den fazla sivili öldürdü"

Amerika öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye'deki operasyonlarına işaret eden Canikli, şöyle konuştu:

"Kendi resmi rakamları, Suriye'de yaptıkları operasyonlarda 900'ün üzerinde sivil zayiat olduğunu söylüyor. Aslında rakam çok daha büyük ama resmi rakamı bile kabul etsek 900'ün üzerinde sivil ölümüne koalisyon güçleri neden oldu. Ama biz operasyon yapıyoruz ve çok zor şartlar altında ama bir tane sivil zayiat yok. Masum insanların hayatlarının korunması noktasında her türlü çaba sarf ediliyor."

Zeytin Dalı Harekatı’nda terör örgütünün ve yandaşlarının yalan yanlış görüntüler üzerinden yürüttüğü kara propagandaya dikkati çeken Milli Savunma Bakanı Canikli, "Şu anda o silahları da artık ellerinden alındı. Hiç kimse çıkıp, 'Afrin'de TSK'nin operasyonunda bir sivil zayiat meydana geldi, sivil insanlar hayatını kaybetti.' diyemiyor. Bu zor bir olaydır. Onun için dünyada böyle bir ordu yok." dedi.

Koalisyon güçlerinin Rakka operasyonundan sonra şehirde taş üstünde taşın kalmadığını, yüzlerce, binlerce sivilin hayatını kaybettiğini belirten Canikli, TSK'nin operasyonlarında ise şehirlerde en ufak bir tahribatın söz konusu olmadığını vurguladı.

- "İkisi bir arada olmaz"

Türkiye'nin müttefiki Amerika ve Almanya’nın terör örgütüne destek vermesine tepki gösteren Canikli, "Hem benimle müttefik olacaksın, kader birliği yapacaksın, aynı ittifak içerisinde uzun yıllar birlikte görev yapacağız, hem de ülkemizin toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını ortadan kaldırmayı hedefleyen terör örgütüyle arazide ortaklık yapacaksın, onunla birlikte çalışacaksın, ona yardım edeceksin… İkisi bir arada olmaz." açıklamasını yaptı.

Bakan Canikli, terör örgütü mensuplarının Münbiç ve Fırat'ın doğusunda bulunduğu sürece tehdidin devam edeceğini, tehdit sona erinceye kadar da mücadelenin süreceğini belirtti.

Müttefiklerle bir problemlerinin olmadığını, problemin terör örgütleriyle olduğunu aktaran Canikli, "Terör örgütü orada kaldığı sürece hiçbir şekilde onlara göz yumamayız." dedi.

Afrin'e operasyon başlamadan önce sınır karakollarına, El Bab ve İdlib'deki gözlem noktalarına 700'den fazla tank, top, havan atışı olduğunu, bunların sonucunda da şehitlerin verildiğini anımsatan Canikli, buna rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkıp, "Afrin'e girmeyin" diyebildiğini söyledi.

Canikli, şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu adeta Afrin'e girmeyin demekle oradaki teröristleri korumaya çalışıyor. İnsanların kafasını karıştırmak için konuşmalarda ya da dualardan Atatürk’ün isminin zikredilmediği gibi bir de yalanlar söylüyor. Yalan, kuyruklu yalan. Cumhurbaşkanımız yaptığı bütün konuşmalarında, Çanakkale'de, Gelibolu'daki konuşmaları da dahil Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşları, bu milletin özgürleştirilmesinde emeğe geçen herkesi her zaman hem anıyor hem takdir ediyor. Aynı şekilde Diyanet İşleri Başkanımızın duasında zikredilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizin ruhlarına hatimler hediye ediliyor. Bu gerçeğe rağmen diyor ki, ‘Cumhurbaşkanımız yaptığı konuşmalarda Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür etmiyormuş ya da minnet ve şükranla anmıyormuş’ anlamına gelen şeyler söylüyor. Bu kadar kolay yalan söylenmemesi gerekir, insanların kafası bu kadar karıştırılmaması gerekiyor."

Terör örgütünü korumak için Kılıçdaroğlu tarafından her türlü adımın atıldığını söyleyen Nurettin Canikli, "Anamuhalefet partisi genel başkanının veya adamlarının bu ülkenin toprak bütünlüğüne saldıran teröristleri koruma gibi bir görevi olamaz. Bu mücadeleyi hep birlikte yapıyoruz. Bu toprakların imkanlarıyla hayatımızı idame ettiriyoruz. O zaman hep birlikte koruyacağız. Bedel ödeyenleri görüyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.