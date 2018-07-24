Dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho'dan Özil'e destek!

Dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho, Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil için özel bir mesaj yayınladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamasına ilişkinPaulo Coelho, Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Coelho, Özil'in yazdığı mektuptaki ifadelere atıfta bulunarak şu sözleri dile getirdi: "Okumaya değer bir metin: 'Kaybettiğimizde göçmendim.' Özil, geçmişte ve şimdi ne olduğu hakkında ne söylerlerse söylesinler, daima kazanan sen olacaksın"



NE OLMUŞTU?

Özil, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 2009'dan bu yana 92 kez giydiği ve 23 gol attığı Almanya Milli Futbol Takımı'ndaki kariyerini noktaladığını belirtti.



29 yaşındaki futbolcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesinden dolayı kendisi ve bir diğer Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan'ı, seçim kampanyasına alet olmakla suçlayan Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel'i haksız davranmakla eleştirdi.



PAULO COELHO KİMDİR?

Paulo Coelho 24 Ağustos 1947 yılında Rio de Janerio-Brezilya'da doğdu. Gençlik yıllarında önce şarkı sözleri yazdı. Bir süre gazetecilik yaptı. 1986'da Hıristiyanların Batı Avrupa'dan başlayıp İspanya'nın Santiago de Compostela kentinde sona eren geleneksel hac yolculuğunu yaptı. Bu deneyimini Hac adlı kitabında anlattı.

"Simyacı" romanı Coelho'yu tüm dünyada tanınan bir yazar haline getirdi. Bu kitap 2016 itibariyle 70 dile çevrildi.



Kitaplarından çok kazanan Coelho, ülkesinde Paulo Coelho Enstitüsü'nü kurdu. Bu kurum, Brezilya'daki yaşlılar ve yoksul çocuklara yardım ediyor.Coelho, UNESCO'nun Kültürlerarası Diyaloglar Programı'nda danışmanlık yapıyor. Halen Brezilya'nın ikinci büyük kenti Rio de Janeiro'da yaşıyor.

Gabriel Garcia Marquez'den sonra en çok okunan Latin Amerikalı yazar. Son kitabı Hippi geçtiğimiz günlerde raflardaki yerini alan Coelho'nun 6 kitabını da Can Yayınları Türkçe'ye kazandırdı.

Kaynak: Ajanslar