Dünyaca ünlü şarkıcı Demi Lovato hastaneye kaldırıldı

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Demi Lovato hastaneye kaldırıldı. Sebebi olarak ise yüksek dozda eroin alımı olduğu öğrenilen şarkıcı tedavi altına alındı.

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Demi Lovato hastaneye kaldırıldı. 25 yaşındaki Lovato'nun Kaliforniya'daki evinden Los Angeles Acil Durum Departmanı'na götürüldüğü belirtildi.

6 AYDIR UYUŞTURUCU KULLANMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

People dergisi, Lovato’nun tedaviye cevap verdiğini ve durumunun stabil olduğunu bildirdi. Lovato en son 22 Temmuz’da Iggy Azelea ile birlikte California Mid State Fair Grounds’da konser vermişti.

Demi Lovato, kariyeri boyunca uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele etti. Lovato, geçen ay uyuşturucuyla mücadele ile ilgili ayık anlamına gelen 'Sober' isimli bir şarkı yayınlamış, ve altı yıldır uyuşturucu kullanmadığını söylemişti.

Kaynak: Ajanslar