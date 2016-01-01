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Video / Spor / Dünyaca ünlü futbolcu Messi 'Kara Para Aşk izliyormuş: Türk dizilerinin inanılmaz şöhreti
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Spor 30 Mayıs 2018 - 16:39
Dünyaca ünlü futbolcu Messi'nin Türk dizilerini izlediği ortaya çıktı. Barcelona'nın dünyaca ünlü futbolcusu Lionel Messi'nin Kara Para Aşk izlediği ortaya çıktı.