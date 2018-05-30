Dünyaca ünlü futbolcu Messi 'Kara Para Aşk izliyormuş: Türk dizilerinin inanılmaz şöhreti

Barcelona'nın dünyaca ünlü futbocusu Messi'nin Türk dizilerini izlediği ortaya çıktı.

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin Türk dizilerini izlediği ortaya çıktı. Barcelona'nın dünyaca ünlü futbolcusu Lionel Messi'nin Kara Para Aşk izlediği ortaya çıktı. Lionel Messi çocuklarını çektiği bir videoyu Instagram'a ekledi.

Videoda çocuklarının arkasında TV'de Kara Para Aşk dizisinin olması büyük dikkat çekti. Türk dizilerinin şöhreti Arap dünyasından sonra tüm dünyayı sarmış durumda. Lionel Messi'nin paylaştığı bu videoyla Türk dizilerinin şöhretinin dünya sınırlarını aştığı da kanıtlanmış oldu.

Kaynak: AjansHaber