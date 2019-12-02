Yok böyle yol kavgası

Abd de otoyolda seyir halinde olan araçlar trafik sıkışıklığına rast gelince olanlar oldu .

Bir aracın sürücüsü önünde seyir halinde olan diğer bir aracın şöförü ile ile girdiği ağız dalaşı sonrası çok kötü sonuçlar doğurdu,

Tartışmaları uzadıkça uzayan aynı zaman da yollarına devam eden ikili bir süre sonra trafiğin tıkanmasını fırsat bilen diğer sürücü tarafından yolu kesilip durduruldu.

Asıl sorun şimdi başladı yolunu kestiği aracın kontağını durdurup anahtarını kaptı ve kendi aracına yöneldi.

Tam bu sırada olanlara dayanmayan diğer şöför eline aldığı beyzbol sopası ile anahtarını alan şöfere saldırmaya gittiki sürpriz ile karşılaştı uyanıklık yapan diğer şöför adamaın kafasını aracın ,

camına sıkıştırıp yaklaşık olarak 2.km sürükledi .