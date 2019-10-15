Saraybosna Yunus Emre Enstitüsünün 10. yıl heyecanı

Bosna Hersek genelinde 10 yıldır gönülden gönüle köprüler kuran, Türk kültürünü, dilini ve sanatını Bosnalılarla buluşturan Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü, hafta boyunca devam edecek sergi ve konser gibi etkinliklerle 10. yılını kutlayacak.

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Akif Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 Ekim 2009'da açılan merkezin 10 yıldır devam eden serüvenini ve faaliyetlerini anlattı.

Saraybosna'da 17 Ekim'de Ömer Faruk Tekbilek konseri düzenleneceğini belirten Yaman, konserin ardından da son 10 yılda gerçekleştirdikleri faaliyetlerin anlatıldığı serginin açılışını yapacaklarını söyledi.

Yaman, Saraybosna'daki merkezin kurulduğu günden beri Türkçe kurslarını sürdürdüğünü ifade ederek "Fiziki ve okutman imkanlarıyla alabileceğimiz öğrenci kapasitesiyle geçtiğimiz 10 yılda Türkçe kurslarımız devam etti. 5 binin üzerinde kişi sertifikalı kurslarımıza katıldı." dedi.

Türkçe kurslarını tamamlayanlardan son derece olumlu geri dönüşler aldıklarını söyleyen Yaman, Türkiye'yi ziyaret eden öğrencilerin Türkçeye hakim oldukları için kendilerini özel hissettiklerini ifade etti.

"8 binin üzerinde öğrenci Türkçe öğreniyor"

Yaman, Türkçeye ilginin artarak devam ettiğini belirterek "Bosna Hersek'te 2011'de Tercihim Türkçe Projesi'ne başladık. Burada 6. sınıfa geçen öğrencinin ikinci dil seçme mecburiyeti var. Bu bağlamda, Bosna Hersek'teki 7 kantonda Türkçe de seçmeli dil kategorisine girdi." diye konuştu.

Öğrencilerin 8 yıl boyunca Türkçeyi seçmeli ders olarak öğrendiklerini söyleyen Yaman, bugün 8 binin üzerinde öğrencinin Türkçe dersi aldığını, 7 bin öğrencinin de mezun olduğunu ifade etti.

Yaman, Türkçeyi seçmeli ders olarak okuyan öğrencilerle farklı sosyal faaliyetler de yürüttüklerini anlatarak "Okul kitapları, sırt çantası hediye ediyoruz. Türkçe sınıfı oluşturduğumuz okullarımız var. Çocuklar için ayrıca futbol ve voleybol turnuvaları, Türkçelerini geliştirmeleri için kompozisyon yarışmaları ve daha birçok farklı sanatsal yarışmalar organize ediyoruz." dedi.

Enstitünün ayrıca Bosna Hersek'te ebru, hat, ney, yemek ve Osmanlı Türkçesi gibi farklı alanlarda kurslar açtığını belirten Yaman, bu yıl Türkiye'deki belediyelerin desteğiyle farklı alanlarda kurslar açılacağının müjdesini verdi.

Yeni dönem yeni faaliyetler

Yaman, kasım ayında Türk Film Haftası etkinliği de düzenleyeceklerini belirterek yeni dönemde Türkçeyi hiç bilmeyen çocuklar için de yeni bir kurs açmayı planladıklarını söyledi.

Yakın dönemde geleneksel Türk okçuluğu kursunun da başlayacağını ifade eden Yaman, "Kayıtlar bu hafta başlıyor. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla çarşamba günü sembolik ok atışı yapılacak ve kursumuzun açılışını yapacağız." diye konuştu.

Yaman, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un da katılımıyla çarşamba günü de "Göbeklitepe" sergisinin Saraybosna'da açılacağını sözlerine ekledi.