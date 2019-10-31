pkk ypg yine rahat durmuyor 8 ölü ve yaralılar var

Afrin'de sabah 07.00 sularında meydana gelen terör saldırısında, ilçenin sebze haline bırakılan bomba yüklü soğuk hava depolu kamyonet patlatıldı.

Olayda ilk belirlemelere göre halde çalışan 8 sivil yaşamını yitirdi, saldırıda yaralanan 14 sivil hastaneye kaldırıldı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yaralananlar arasında 2 de çocuğun olduğu öğrenildi.

Saldırının ardından sebze halinde yangın çıktı.

Zeytin Dalı Harekatı'yla 18 Mart 2018'de terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Afrin ilçe merkezinde, teröristler zaman zaman bomba yüklü araçlarla sivilleri hedef alıyor.