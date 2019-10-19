Mit,ten kıtalararası operasyon

FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca, MİT tarafından yurt dışında düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

DÜNYA 19.10.2019, 10:34
Mit,ten kıtalararası operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Meksika imamı Osman KaracaMilli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) yurt dışında düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Alınan bilgiye göre, FETÖ bünyesinde üst düzey görevlerde bulunan, hakkında "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan arama ve yakalama kararı olduğu belirtilen Karaca için MİT tarafından yurt dışında operasyon düzenlendi. 

FETÖ'nün Meksika imamı da olduğu belirtilen Karaca, MİT tarafından yakalandıktan sonra Türkiye'ye getirildi.

#MİT #Fetö #Terör
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