Lübnan da protestoya devam kararı çıktı

Lübnan'da hükümetin özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp gibi uygulamalardan vergi alınması kararı üzerine perşembe günü protestolara başlayan Lübnanlılar, gösterilerin yoğun bir şekilde sürdürülmesini istiyor. Meydanlarda tepkilerini ortaya koyan göstericiler, hükümetin istifasının yanı sıra genel grevlerin sürdürülmesi ve yolların kapatılarak meydanların doldurulması çağrıları yapıyor.

Sosyal medya hesaplarından, bazı firmaların, çalışanlarına grevlere katılmamaları için baskı yaptığına dair haberlerin yayılması halkın büyük tepkisine yol açtı.

Hükümetin gelirleri doğru şekilde harcanmadığı öne sürülüyor

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, zam kararından vazgeçildiğini duyurmasına rağmen protestocular meydanlarda kalmayı tercih etti. Barışçıl gösterilerde Lübnanlılar, hükümetin yolsuzluk ve işsizlikle mücadele etmediğini, gelirlerin doğru şekilde harcanmadığını öne sürüyor.

Beyrut merkez ve 6 farklı noktada toplanan göstericilerin toplam sayısının 1 milyon 700 bine ulaştığı belirtiliyor.

Krizin çözümü için çaba sarf eden Başbakan Saad el-Hariri, küçültülmüş bakanlar kurulu toplantısında yeni ekonomik paket sundu. Bakanlar kurulunda tartışılan pakete karşı çıkan hükümet ortaklarından Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisinin lideri Velid Canbolat, aralarında Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in de bulunduğu bazı bakanların istifasını istedi.

Canbolat daha önce Hariri'ye hükümetin istifa etmesi teklifinde bulunmuştu.

2015'ten bu yana en geniş çaplı gösteriler

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim Perşembe günü protestolara başlamıştı.

Lübnan'da 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.

Lübnan'ın kamu borcu 86,2 milyar dolar

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 2011'de Suriye'deki krizin başlamasıyla maruz kalınan mülteci dalgaları ve siyasi sorunlar nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşanıyor.

Maliye Bakanlığının mayısta yayımlanan raporuna göre, ülkede kamu borcu 2019'un ilk çeyreği itibarıyla 86,2 milyar dolara ulaştı.