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Kerbela da bin'e yakın insan yaralı ve ölü

Irak kerbelada bin'e yakın insan yaralı ve ölü var her sene yaşanan kerbela olaylayı hiç güzel görüntü vermiyor

DÜNYA 29.10.2019, 14:08
Kerbela da bin'e yakın insan yaralı ve ölü

Kolluk kuvvetlerinin müdehalesi sonucu 18 kişi yaşamını yitirdi .

800 küsür kişi de yaralı yoğun güvenlik altında başlayan olaylar sonu yine kanla devam ediyor.

"Ölü sayısı 90,ı aştı."

Irak'ın yüksek bağımsız insan hakları komiserliğinin verileri baz alındığına göre ,

bağdat ve diğer bölgeler,de 25 ekim itibarı ile ölü sayısı 92 kişiye ulaştı.

#Kerbela
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