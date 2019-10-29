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Kerbela da bin'e yakın insan yaralı ve ölü
Irak kerbelada bin'e yakın insan yaralı ve ölü var her sene yaşanan kerbela olaylayı hiç güzel görüntü vermiyor
DÜNYA 29.10.2019, 14:08
Kolluk kuvvetlerinin müdehalesi sonucu 18 kişi yaşamını yitirdi .
800 küsür kişi de yaralı yoğun güvenlik altında başlayan olaylar sonu yine kanla devam ediyor.
"Ölü sayısı 90,ı aştı."
Irak'ın yüksek bağımsız insan hakları komiserliğinin verileri baz alındığına göre ,
bağdat ve diğer bölgeler,de 25 ekim itibarı ile ölü sayısı 92 kişiye ulaştı.