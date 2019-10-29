Kerbela da bin'e yakın insan yaralı ve ölü

Kolluk kuvvetlerinin müdehalesi sonucu 18 kişi yaşamını yitirdi .

800 küsür kişi de yaralı yoğun güvenlik altında başlayan olaylar sonu yine kanla devam ediyor.

"Ölü sayısı 90,ı aştı."

Irak'ın yüksek bağımsız insan hakları komiserliğinin verileri baz alındığına göre ,

bağdat ve diğer bölgeler,de 25 ekim itibarı ile ölü sayısı 92 kişiye ulaştı.