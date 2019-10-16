Dışişleri Bakanlığından Bütün Avrupayı Terör konusunda uyardı

Türkiye, terör örgütü PKK'nın şiddet içeren eylemlerinin Avrupa ülkelerinde devam ettiğini belirterek, bu ülkelerden Türk temsilciliklerinin, vatandaşlarının ve çıkarlarının korunması için tedbirlerin artırılması beklentisini yineledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte PKK unsurlarının, özellikle Avrupa ülkelerinde şiddet içeren gösteri ve eylemlerinin, ilgili ülke makamlarına yapılan bütün uyarılara rağmen, halen devam ettiğini kaygıyla takip edildiği vurgulandı.

Türklerin mal ve can güvenliğine yönelik tedbirlerin artırılmasının altı çizilen açıklamada şunlara yer verildi:

"Türk toplumunun iş yerleri ve evlerine, camilerimize, temsilciliklerimize ve temsilcilik çalışanlarımıza yapılan terörist saldırılara duyarsız kalmanın izahı olamaz. İlgili ülkelerden, yurt dışındaki diplomatik ve konsüler temsilciliklerimizin, vatandaşlarımızın, personelimizin can ve mal güvenliğinin korunması ve Türk çıkarlarına halel gelmemesi için alınan tedbirlerin artırılması ve bu konuda azami hassasiyetin gösterilmesi yönündeki beklentimizi hatırlatıyoruz. Saldırganların tespit edilerek adalet önüne çıkartılmaları ve cezalandırılmalarının takipçisi olacağımızın bilinmesi gerekir."