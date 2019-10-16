Barış Pınarı Harekatı aleyhine 'yanan askeri araç' fotoğraflarıyla manipülasyon

YPG/PKK yanlısı bir hesap, Suriye'nin Tel Abyad kentinde "Türk Ordusu'na ait üç tankın imha edildiği" yalanıyla alevler içinde bir zırhlı personel taşıyıcı fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafın aslında, Irak'ın Samara kentinde Nisan 2007'de çekildiği anlaşıldı.

Yine alevler içinde kalmış Suriye'de 2012 yılından bir fotoğrafı dolaşıma sokan bir hesap da görüntüyü, harekat sırasında kaydedilmiş gibi yansıtmaya çabaladı.

Terör örgütü yanlısı bir hesap enkaz yanında alevler içinde bir tankın görüldüğü kareyi sosyal medyaya harekatta çekilmiş gibi yükledi. Ancak aynı fotoğrafın Suriye'de kaydedildiği Ağustos 2012'de başka bir mecrada yayınlandığı görüldü.

Manipülatörler, Yemen'de yanmış askeri zırhlı araçların görüldüğü 2 Ekim tarihli kareyi sosyal medyada harekatta kaydedilmiş gibi gösterecek yazılarla paylaştı.