Bakan Çavuşoğlu Robert O’Brien ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bugün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ile görüşecek.

DÜNYA 16.10.2019, 13:20
Bakan Çavuşoğlu Robert O’Brien ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ile görüşecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile O'Brien bugün öğleden sonra Dışişleri Bakanlığında bir araya gelecek. 

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ankara'da görüşmeler yapacağını açıklamıştı.

Pence başkanlığındaki ABD heyetinin yarın Türkiye'de görüşmeler yapması bekleniyor.

#Çavuşoğlu #Dışişleri #Robert OBrien
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