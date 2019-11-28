Avrupa batıyor
Başta Fransa ve İspanya olmak üzere bir çok ülkelerin eski liderlerinden itiraf geldi çöküyoruz
DÜNYA 28.11.2019, 12:38 28.11.2019, 13:42
Başta Fransa ve İspanya olmak üzere bir çok ülkelerin eski liderlerinden itiraf geldi çöküyoruz.
Eski Fransa cumhurbaşkanı ve ispanya başbakanından kritik açıklama geldi .
Avrupanın tamamı çok yakın zamanda tamamen çöküceğini belirti.
Sağ görüşlü Nicolas Sarkozy ve eski İspanya Başbakanı Jose Maria Aznar, Madrid'de üniversite öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen bir forumda konuştu.
Asırlar boyu dünya ekseni Avrupadan geçsede şimdiki zamanda ortadoğuya kaydığını ifade etti.
Nicolas Sarkozy ve eski İspanya Başbakanı Jose Maria Aznar'dan Trump'a ve Amerika halkına alaycı yorumlar yaptılar
dünyanın bir numaralı ülkesi olan silah gücü olan bir ülkenin Trump gibi birini başkan seçiyorsa seçende ve seçtirende sorun olduğunu söylediler
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