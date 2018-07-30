Dünya yıldızı Chelsea'dan Galatasaray'a gelmeye hazırlanıyor

Alternatif bir golcü arayan Cimbom rotasını Ada’ya çevirdi. Geçen sezon Swansea’da kiralık forma giyen Tammy Abraham’ı kadrosuna katmak için İngiliz ekibi ile görüşmelere başladı.

Forvet takviyesi konusunda henüz yol alamayan Galatasaray transfer çalışmalarında art arda yeni isimlere yöneliyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olan ve alternatifli kadro kurmaya çalışan sarı-kırmızılılar genç, yetenekli bir oyuncu arıyor. Tabii kiralık olmak kaydıyla... Finansal Fair Play kararları nedeniyle bonservis ücreti ödeme şansı olmayan Cimbom, son olarak Chelsea'nin genç oyuncusu Tammy Abraham'a yöneldi.

KİRALAMA TEKLİFİ

Geçtığımız sezonu Swansea'de kiralık geçiren oyuncu için yönetim, yeni sezon için kiralama teklifi yaptı. İngiliz takımı ile görüşmeler devam ederken kısa bir süre içinde cevap alınması için uğraşılıyor. Galatasaray, Conte döneminde de 20 yaşındaki futbolcuyu kiralamak istemiş ancak tüm girişimlere rağmen Chelsea, oyuncuyu Swansea'ya kiralık olarak yollamıştı. 1997 doğumlu Abraham, Chelsea altyapısından çıkarken 2016 yılında da Bristol City'de forma giymişti.

TAMMY ABRAHAM KİMDİR?

Londra doğumlu 1.90'lık futbolcu, hava topu hakimiyeti ile dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon Swansea ile 39 maça çıkan Tammy Abraham 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Chelsea'nin gelecek vaat eden isimleri arasında yer alan Abraham'ın şu andaki Transfermarkt değeri 10 milyon Euro... 2022'ye kadar da İngiliz ekibiyle sözleşmesi bulunuyor. Tammy Abraham kısa kariyeri boyunca 145 maça çıkarken bu maçlarda kendisini göstermeyi başardı. Tam 69 gol ağlara bırakan yıldız oyuncu, 17 kez de arkadaşlarını golle buluşturdu.

Kaynak: Ajanslar