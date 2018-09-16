Dünya Ralli Şampiyonası'nda ödüller verildi

Başkan Erdoğan, Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 10. ayağı Türkiye Rallisi'nin finali ile ödül törenine katıldı.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 10. ayağı Marmaris'te düzenlendi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, orgaizasyona katılarak ralliyi izledi. Başkan Erdoğan Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt ile bir araya gelerek sohbet etti.

ERDOĞAN KONUŞMA YAPTI

Ardından ödül törenine geçildi. Başkan Erdoğan kazanan sporcularına ödüllerini tkadim ederek kısa bir konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında organizasyonu gerçekleştirenlere teşekkülerini iletti.

Kaynak: Ajanslar