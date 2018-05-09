Dünya Psikologlar Günü ne zaman? Dünya Psikologlar Günü kutlamaları

Dünya Psikologlar Günü ne zaman sorusu mayıs ayında merak edilen sorular arasında yer aldı. Dünya Psikologlar Günü ile ilgili her şeyi haberimizde bulabilirsiniz.

Mayıs ayının ortalarına gelmemizle birlikte Dünya Psikologlar Günü ne zaman sorusu da sıkça sorulmaya başlandı. Her yıl 10 Mayıs psikologların ortak günü olarak kutlanıyor. Her yılın 10 Mayıs gününde kutlanan bu özel günde küçük çaplı etkinlikler yapılıyor. Bu gün bir süreden beri ülkemizde Dünya Psikologlar günü olarak kabul edilip kutlanmaktadır. 10 Mayıs'ta Ruh Sağlığı Derneği, Üsküdar'dan bir tekne turu düzenleyecek. Ruh Sağlığı Derneği bu çalışmayla birlikte ruh sağlığı alanında çalışanlar ile ailelerini bir araya getirmeyi çalışıyor.

DÜNYA PSİKOLOGLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Psikologlar Günü bir süredir Türkiye'de kutlanmaya başlandı. Dünya Psikologlar Günü her yıl 10 Mayıs'ta kutlanıyor.

Türk Psikologlar Derneği'nin konuyla ilgili yaptığı açıklama...

10 Mayıs günü ülkemizde bir süredir Dünya Psikologlar Günü olarak kutlanmaktadır. Türk Psikologlar Derneği Yönetim Kurulu olarak bu günün resmi anlamda tanınması için EFPA nezdinde başvuruda bulunduğumuzu bildirmek isteriz. Her ne kadar resmi olarak kabul edilen ve evrensel olarak kutlanan bir gün olmasa da umuyoruz önümüzdeki senelerde bu günü tüm dünyadaki meslektaşlarımızla beraber kutlama imkanımız olur.

Bu vesileyle psikolojinin tüm alt alanlarını kapsayacak, tüm öğrenci ve meslektaşımıza eşit ve adil haklar tanıyan bir meslek yasasının çıkarılmasını bir kez daha talep ediyoruz.

Tüm meslektaşlarımızın 10 Mayıs’ı kutlu olsun.

Türk Psikologlar Derneği

Genel Merkez Yönetim Kurulu

GEÇTİĞİMİZ YILLARDA DÜZENLENEN 10 MAYIS KONFERANSLARININ KONULARI

2017: 21. Yüzyılda Zindeliğin Desteklenmesi

2016: Güvenlik Açığından Esnekliğe

2015: Ülkeler Arası ve Ülkeler Arasında Sağlık Eşitsizliklerinin Azaltılması

2014: Psikolojinin Sürdürülebilir Kalkınma Gündemine Katkısı

2013: Küresel Bağlamda Psikoloji ve Şiddet

2012: Savunmasız insanlar için insan hakları

2011: Onlara Ulaşın, Öğretin

2010: Barış ve İnsan Hakları için Müzakereler

2008: BM Küresel Gündemiyle İlgili Psikoloji ve Sosyal Adalet

2007: Psikoloji ve Afet Yanıtı

Kaynak: AjansHaber