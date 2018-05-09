Dünya Psikologlar Günü ne zaman? Dünya Psikologlar Günü kutlamaları
Dünya Psikologlar Günü ne zaman sorusu mayıs ayında merak edilen sorular arasında yer aldı. Dünya Psikologlar Günü ile ilgili her şeyi haberimizde bulabilirsiniz.
Mayıs ayının ortalarına gelmemizle birlikte Dünya Psikologlar Günü ne zaman sorusu da sıkça sorulmaya başlandı. Her yıl 10 Mayıs psikologların ortak günü olarak kutlanıyor. Her yılın 10 Mayıs gününde kutlanan bu özel günde küçük çaplı etkinlikler yapılıyor. Bu gün bir süreden beri ülkemizde Dünya Psikologlar günü olarak kabul edilip kutlanmaktadır. 10 Mayıs'ta Ruh Sağlığı Derneği, Üsküdar'dan bir tekne turu düzenleyecek. Ruh Sağlığı Derneği bu çalışmayla birlikte ruh sağlığı alanında çalışanlar ile ailelerini bir araya getirmeyi çalışıyor.
DÜNYA PSİKOLOGLAR GÜNÜ NE ZAMAN?
Dünya Psikologlar Günü bir süredir Türkiye'de kutlanmaya başlandı. Dünya Psikologlar Günü her yıl 10 Mayıs'ta kutlanıyor.
Türk Psikologlar Derneği'nin konuyla ilgili yaptığı açıklama...
10 Mayıs günü ülkemizde bir süredir Dünya Psikologlar Günü olarak kutlanmaktadır. Türk Psikologlar Derneği Yönetim Kurulu olarak bu günün resmi anlamda tanınması için EFPA nezdinde başvuruda bulunduğumuzu bildirmek isteriz. Her ne kadar resmi olarak kabul edilen ve evrensel olarak kutlanan bir gün olmasa da umuyoruz önümüzdeki senelerde bu günü tüm dünyadaki meslektaşlarımızla beraber kutlama imkanımız olur.
Bu vesileyle psikolojinin tüm alt alanlarını kapsayacak, tüm öğrenci ve meslektaşımıza eşit ve adil haklar tanıyan bir meslek yasasının çıkarılmasını bir kez daha talep ediyoruz.
Tüm meslektaşlarımızın 10 Mayıs’ı kutlu olsun.
Türk Psikologlar Derneği
Genel Merkez Yönetim Kurulu
GEÇTİĞİMİZ YILLARDA DÜZENLENEN 10 MAYIS KONFERANSLARININ KONULARI
2017: 21. Yüzyılda Zindeliğin Desteklenmesi
2016: Güvenlik Açığından Esnekliğe
2015: Ülkeler Arası ve Ülkeler Arasında Sağlık Eşitsizliklerinin Azaltılması
2014: Psikolojinin Sürdürülebilir Kalkınma Gündemine Katkısı
2013: Küresel Bağlamda Psikoloji ve Şiddet
2012: Savunmasız insanlar için insan hakları
2011: Onlara Ulaşın, Öğretin
2010: Barış ve İnsan Hakları için Müzakereler
2008: BM Küresel Gündemiyle İlgili Psikoloji ve Sosyal Adalet
2007: Psikoloji ve Afet Yanıtı
Kaynak: AjansHaber