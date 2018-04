Dünya otizm farkındalık günü

Güngör, yaptığı yazılı açıklamada, 2 Nisan'ın "Dünya Otizm Farkındalık Günü", nisan ayının ise "Dünya Otizm Farkındalık Ayı" olarak değerlendirildiğini hatırlattı.

Dernek olarak otizmli bireyler ve ailelerinin, doğumdan ölüme kadar olan yaşam süreçlerinin düzenlenmesine dikkati çekmeyi amaçladıklarını belirten Güngör, Türkiye'de ve dünyada, otizmli bireylere toplumda rastlanma sıklığının giderek arttığını aktardı.

Güngör, 80'li yılların başında 1/2500 olan otizme rastlanma oranının, 2014 yılı CDC raporunda 68 doğumda 1 çocuk olarak açıklandığına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Ülkemizde yaşadığı düşünülen 1 milyonun üzerindeki otizmliye, aile fertlerini de eklediğimizde, Türkiye genelinde otizmden etkilenen yaklaşık 4-5 milyon bireyin bulunduğunu söylemek yerinde olacaktır. Bu bireylerin yaşamını kolaylaştıracak olan Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı, 3 Aralık 2016'da, Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Ancak bu planın hayata geçirilmesi daha da büyük bir önem arz etmektedir. Otizmli bireylerin ve ailelerin ihtiyaç duyduğu düzenleme ve iyileştirmelerin geciktiği her bir gün, salt otizmli bireyler ve aileler için değil, ülkemiz için de büyük bir kayıptır. Çünkü bugün vaktinde teşhis edilemeyen, yeterli ve kaliteli bir eğitim alamayan, ailesinden sonraki yaşam düzeni güvenceye alınmayan her bir birey, yarın devletin üstünde çok daha büyük maddi ve manevi yükler oluşturacaktır. Unutulmamalıdır ki elinden tutulmayan, anayasal hakları tam olarak sağlanamayan her otizmli birey ile birlikte ailesi de toplum dışına itilmekte, sosyal yaşam ve üretimin dışında kalmaktadır."

Ergin Güngör, otizm ayı boyunca sosyal medya hesaplarında "#GORMEZDENGELME" mesajı vereceklerini bildirdi.

Kaynak: Ajanslar