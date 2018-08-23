Dünya medyası Trump’ın düşüşü için bekleyişte!

Seçim döneminde ekibinde olanların birer birer Trump aleyhine konuşmaya başlaması onun başkanlık koltuğunu da tartışmalı hale getirdi.

Amerika’nın olaylı Başkanı Donald Trump, kendi kariyeri açısından zor günler geçiriyor.

Seçim döneminde ekibinde olanların birer birer Trump aleyhine konuşmaya başlaması onun başkanlık koltuğunu da tartışmalı hale getirdi.

ABD Başkanı ise kendini “Yargılanırsam ekonomi çöker” diye savundu.

DÜNYA MEDYASI GÖZÜNÜ TRUMP’A ÇEVİRDİ

Amerika’da hal böyleyken Avrupa’da konuyu yakından takip ediyor. AB’ye karşı aldığı kararlarla tepki çeken Trump’ı Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Liberation da manşetina taşıdı.

Kaynak: Ajanslar