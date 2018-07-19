Dünya Kupası'nı 7.7 milyon kişi izledi

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası sırasında milyonlarca sporsever taraftar alanlarından organizasyonu takip etti.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinden (FIFA) yapılan açıklamada, 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerindeki 2018 Dünya Kupası'nda toplam 7,7 milyon futbolsever taraftar alanlarını ziyaret etti. Bu rakam, 2014 yılında Brezilya'da düzenlenen turnuvaya göre 2,5 milyon arttı.

11 FARKLI MERKEZDE

Yerli ve yabancı milyonlarca futbolseverin 917 saat canlı maç izlediği taraftar alanlarına ilgi, en fazla Uruguay-Rusya maçında yaşandı. 25 Haziran'da oynanan maçı 11 farklı merkezde 499 bin futbolsever takip etti.

TÜRKİYE 2024'E ADAY

Rusya'nın kasasına giren para bir kez daha gösterdi ki, dev organizasyonlar ülkeler için büyük önem taşıyor.

Bilindiği gibi ülkemiz de 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlenemek için aday. Almanya ile yarışacağımız bu adaylık sürecinde organizasyonun ev sahipliğini kazanmamız durumunda önemli bir gelirin de sahibi olacağız.

Her yıl milyonlarca turistin tatil için geldiği Türkiye, Avrupa'nın en büyük kupasını düzenlediği takdirde, turist sayısı katlanacak ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlanacak.

Kaynak: Ajanslar