Dünya Kupası ne zaman? 2018 Dünya Kupası grupları

Şimdilerde Dünya Kupası ne zaman sorusunun yanıtı sıkça aranıyor. 2018 Dünya Kupası grupları ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Dünya Kupası'nın yaklaşmasıyla artık futbolseverleri yeni bir heyecan sardı. Dünya genelinde artık milli liglerde şampiyonlar yavaş yavaş belli olmaya başladı. Dünya Kupası mücadelesiyle milli takımlar arasındaki mücadele daha da alevlenecek. Futbolseverler şimdiden Dünya Kupası ne zaman sorusunun yanıtını aramaya başladı. Dünyanın en ünlü futbolcularının ter akıtacağı Dünya Kupası maçları 14 Haziran tarihinde başlayıp 15 Temmuz tarihinde son bulacak. Turnuvanın finali Türkiye saatiyle 15 Temmuz Pazar günü saat 18.00'da son bulacak. Dünya Kupası grupları ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

Dünya Kupası ne zaman sorusunun yanıtı dünya genelindeki birçok futbolsever tarafından merak edilmeye başlandı. 4 yılda bir düzenlenen bu büyük mücadeleyle futbol ateşi milli takımları yeniden alevleyecek. Peki Dünya Kupası ne zaman?

Bu yıl Dünya Kupası grup maçları 14 Haziran tarihinde başlayacak. Turnuvanın yarı final maçları 10-11 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Müsabakanın finali ise 15 Temmuz Pazar günü saat 18.00'da oynanacak final maçıyla son bulacak.

RUSYA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Dünya futbolunun önde gelen isimlerinin formalarını terleteceği mücadeleler, ekran başından naklen takip edilebilecek. Bu yıl Rusya'da gerçekleştirilecek olan Dünya Kupası, birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. 2018 Dünya Kupası'na dair merak edilen bazı detaylar...



2018 Dünya Kupası futbolcuların kendisini göstereceği, futbol keyfinin doruklara ulaşacağı turnuva olacak. Birçok bölgeden onlarca takımın katılım sağlayacağı 2018 Dünya Kupası, Rusya'nın 11 şehrinde gerçekleşecek. Mücadelelerin gerçekleştirileceği 12 stadyumdan 10 adetini henüz yaptıran Rusya, turnuva için hazırlıklarını sürdürüyor.

TURNUVANIN SON DÖRT MAÇI MOSKOVA'DA OYNANACAK

Turnvanın son dört maçı, Moskova'daki Luzhniki ve Saint Petersburg'daki Krestovsky Stadyumlarında oynanacak. Dünya Kupası'ndaki açılış maçını ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan oynayacaklar ve müsabaka, 14 Haziran 2018 tarihinde TSİ 18:00'de başlayacak. Karşılaşma Luzhniki Stadı'nda oynanacak.

DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A GRUBU: Rusya,Uruguay, Mısır, Suudi Arabistan

B GRUBU: Portekiz, İspanya, İran, Fas

C GRUBU: Fransa, Peru, Danimarka, Avustralya

D GRUBU: Arjantin, Hırvatistan, İzlanda, Nijerya

E GRUBU: Brezilya, İsviçre, Kosta Rika, Sırbistan

F GRUBU: Almanya, Meksika, İsveç, Güney Kore Cumhuriyeti

G GRUBU: Belçika, İngiltere, Tunus, Panama

H GRUBU: Polonya, Kolombiya, Senegal, Japonya

DÜNYA KUPASI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Dünya Kupası mücadeleleri, Türk futbolseverler tarafından ekran başından takip edilecek. Normal şartlar altında her yıl TRT tarafından yayınlanan turnuvanın bu yıl da TRT ekranlarında ekranlara gelmesi bekleniyor.

DÜNYA KUPASI’NA KATILAN ÜLKELER

Dünyanın en büyük futbol organizasyonu olan Dünya Kupası bu yıl Rusya’da düzenlenecek. 32 takımın mücadele edeceği Dünya Kupası’nda bu sene Türkiye Milli Takımı yer alamayacak. Peki Dünya Kupası’nda hangi takımlar var. İşte Dünya Kupası’ndaki takımlar ve Dünya Kupası grupları…

Rusya – UEFA (ev sahibi)

İran – AFC

Japonya – AFC

Suudi Arabistan – AFC

Belçika – UEFA

Brezilya – CONMEBOL

Meksika – CONCACAF

Güney Kore – AFC

Almanya – UEFA

İngiltere – UEFA

İspanya – UEFA

Nijerya – CAF

Kosta Rika – CONCACAF

Polonya – UEFA

Mısır – CAF

İzlanda – UEFA

Sırbistan – UEFA

Portekiz – UEFA

Fransa – UEFA

Arjantin – CONMEBOL

Uruguay – CONMEBOL

Kolombiya – CONMEBOL

Panama – CONMEBOL

Senegal – CAF

Fas – CAF

Tunus – CAF

İsviçre – UEFA

Hırvatistan – UEFA

İsveç – UEFA

Danimarka – UEFA

Avustralya – AFC

Peru – CONMEBOL

Kaynak: AjansHaber