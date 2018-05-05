Dünya futbolunun efsanevi ismi beyin kanaması geçirdi!
Alex Ferguson beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı!
Kaynak: AA
Kaynak: AA
Trabzonspor'dan mağlubiyet sonrası ilk açıklama geldi Trabzonspor Teknik Direktörü Çalımbay: "Böyle bir maçı beklemiyorduk. Neticede mağlubiyeti hak... Spor
Spor Toto 1. Lig'de küme düşen son takım 1. Lig'de küme düşen son takım Samsunspor oldu Spor
Trabzonspor’a Kasımpaşa’dan büyük darbe Trezeguet'i durduramayan Trabzonspor, evinde oynadığı maçta Kasımpaşa’ya 5-2 mağlup oldu Spor
Trabzonspor: 1 - Kasımpaşa: 3 (İlk yarı) Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 3-1 önde tamamladı. Spor