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05 Mayıs 2018 22:40 | Son Güncelleme: 05 Mayıs 2018 22:43

Dünya futbolunun efsanevi ismi beyin kanaması geçirdi!

Alex Ferguson beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı!

Dünya futbolunun efsanevi ismi beyin kanaması geçirdi!

Ajanshaber

Kaynak: AA

Etiketler: Alex Ferguson


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