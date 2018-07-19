Dünya Fenerbahçeliler Günü nedir? Sözleri ve mesajları merak ediliyor!

Dünya Fenerbahçeliler Günü nedir sorusu taraftarlar merak edilmeye başlandı. Dünya Fenerbahçe Günü sözleri ve mesajları ile ilgili merak ettiğiniz detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Fenerbahçe taraftarları için bugün çok özel bir gün olarak biliniyor. 19 Temmuz günü Türkiye'de ve dünyada Dünya Fenerbahçeliler Günü olarak kutlanıyor. Şimdi Fenerbahçe taraftarları başta olmak üzere birçok taraftar Dünya Fenerbahçeliler Günü nedir sorusuna yanıt arıyor. 19 Temmuz tarihi her yıl "Dünya Fenerbahçeliler Günü" olarak kutlanmaktadır. Fenerbahçe kulübü, dernekleri ve taraftarları bugünü özel bir gün olarak kutlamaktadır. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutladı. Ajans Haber ekibi olarak Dünya Fenerbahçeliler Günü sözleri ve Dünya Fenerbahçeliler Günü mesajları ile ilgili tüm detayları sizler için derledik.

DÜNYA FENERBAHÇELİLER GÜNÜ NEDİR?

Fenerbahçe bilindiği üzere 1907 tarihinde tarihinde kuruldu. Alınan bir karar neticesinde 19 Temmuz tarihi Türkiye'de ve dünyada Fenerbahçe kulübü ve taraftarları tarafından Dünya Fenerbahçeliler Günü olarak kutlanmaktadır.

ALİ KOÇ 19.07 DÜNYA FENERBAHÇELİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sarı-Lacivertli kulübün kuruluşunu simgeleyen 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü, kulübün internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile kutladı. Koç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Fenerbahçeliler, bugün hepimiz için çok özel bir gün. Kulübümüzün kuruluşunu simgeleyen gün. Dünyanın dört bir yanında kalbi sarı lacivert renkler için çarpan, dualarında Fenerbahçe’yi eksik etmeyen, gönüllerini bu kulübe adamış tüm Fenerbahçe ailesinin 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü kutlarım. En büyük hayalim; yeniden yarıştığı her kulvarda zirveye oynayan, sadece sporda değil spor dışında da; sporcusuyla, çalışanıyla, yönetimiyle ve her şeyden önemlisi taraftarıyla örnek bir kulüp Fenerbahçe. Huzur, mutluluk, bereket ve sarı lacivert başarılar içinde daha nice 19 Temmuz’lar dilerim. Kalpler beraber."



DÜNYA FENERBAHÇELİLER GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI

19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü KUTLU OLSUN.

Biz herkes gurur duyduğunda değil herkes suçlandığında fenerbahceliydik herkesin 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun.

Fenerbahçe Cumhuriyeti’nden korkmadılar, ölümden korktukları kadar. 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun.

Hayatta Fenerbahçe’den başka hiçbir şeyi olmayan ben, hayatta Fenerbahçe’den başka herşeyi olana acırım. 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun.



Tüm Fenerbahçelilerin 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun.

Fenerbahçeli olmak yürek ister bu yüreği taşımak ağır bir yüktür ben ise bu yük altında ezilmeye razı bir Fenerbahçeliyim! 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun.

Babam ne olursan ol şerefinle yaşa kızım dedi. O gün bu gündür Fenerbahçeliyim! 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun.

Gülersem sevincim, ağlarsam gözyaşım, ölürsem toprağım ol Fenerbahçem. 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun.

Bir sevdaysa hayatı anlamlı kılan, sonsuza dek sarı-lacivert o zaman! Hepimizin 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun,

Herkes diyor ki “okuyun da adam olun”, Fenerbahçeliyiz bundan büyük adamlık mı olur! 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun.

Bu dünyada her şey yalan, bir tek gerçek sensin inan. Yolun sonu ölüm olsa, vazgeçmem ben bu sevdadan. Hepimizin 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun.

Her zaman seninle geldik her yere.. Gönül verdik biz bu renklere! Seninle cehennem cennet bize, öl de ölelim Fenerbahçe! 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun.

1907’de doğdu aşkımız, sarı lacivert renkleri oldu şarkımız, sporun her dalında bizim sanımız, hiç bitmedi bitmeyecek bizim aşkımız! 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun.

Kaynak: AjansHaber