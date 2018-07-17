Dünya Emoji Günü nedir? 17 Temmuz 2018 Emojilerin gizli anlamları merak ediliyor!

İnternette birçok insan Dünya Emoji Günü nedir sorusuna yanıt aramaya başladı. 17 Temmuz 2018 Dünya Emoji Günü ve emojilerin gizli anlamları ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Bu sabah birçok insan telefonunda Dünya Emoji Günü ile ilgili gönderilerle karşı karşıya geldi. Günlük akıllı telefonunda önemli bir paya sahip olan emojiler bugün büyük şirketler tarafından kutlanmaya başlandı. İnsanlar bu olayın ardından Dünya Emoji Günü nedir sorusuna yanıt aramaya başladı. Ajans Haber ekibi olarak sizler için 17 Temmuz 2018 Dünya Emoji Günü ile ilgili merak edilen detayları derledik. Emojilerin gizli anlamları ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde.

DÜNYA EMOJİ GÜNÜ NEDİR?

Bugünün Dünya Emoji Günü olduğunu öğrenen insanlar konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Dünya Emoji Günü nedir sorusu merak edilen sorular arasında yerini aldı. İşte merak edilen tüm detaylar...

FACEBOOK SAYFASINDA DÜNYA EMOJİ GÜNÜ REKLAMI

Facebook sayfalarını açanlar Dünya Emoji Günü reklamı ile karşılaştılar. Facebook tarafından paylaşılan mesajda 'Bugün iletişim kurma şeklimizi değiştiren minik karakterleri kutluyoruz. Facebook ekibi olarak sana ve arkadaşlarına ifade simgeleriyle dolu bir gün diliyoruz!' notu yayınlandı.

APPLE DA DÜNYA EMOJİ GÜNÜNÜ 70'TEN FAZLA EMOJİYLE KUTLADI

Teknoloji devi Apple, Dünya Emoji Günü'nü 70'ten fazla yeni emojinin çok yakında geleceğini açıklayarak kutladı. Bu yılın ilerleyen günlerinde, sunacağı ücretsiz yazılım güncellemesi ile birlikte iPhone, iPad, Apple Watch ve Mac’e 70’i aşkın yeni emoji karakteri sunmaya hazırlanıyor.

Unicode 11.0’daki onaylanmış karakterlere dayanarak hazırlanan yeni emoji tasarımları arasında pek çok seçenek bulunuyor. Bu seçeneklerin arasında kızıl saçlı, kır saçlı ve kıvırcık saçlı kişileri daha iyi temsil edebilmeye yönelik daha da fazla saç seçeneği bulunuyor. Dahası, kel insanlar için yeni bir emoji, soğuk yüz, parti yüzü, yalvaran yüz ve kalpli yüz gibi Mesajlar’a daha fazla ifade getiren yeni yüz ifadeleri bulunuyor. iOS 12’de yapılacak ücretsiz güncelleme, sporlar, semboller ve diğer kategorilerdeki yeni karakterlerle her mesaja daha fazla ifade katıyor.

EMOJİLERİN GİZLİ ANLAMLARI

El sallama emoji'si: Merhaba ya da güle güle anlamında kullanılan el sallama emoji'sinin Çin'deki sosyal medya kullanıcıları için çok farklı bir anlamı bulunuyor. Bu sembol Çin'de, "güle güle artık benim arkadaşım değilsin" anlamına geliyor.





Avokado: Bu emoji'nin anlamı hakkında çok fazla görüş var. Bunlar arasında en popüler olanlarından biri, avokadonun, "ırkçı değilim" demenin bir sembolü olduğu… Diğer bir popüler çeviriye göre ise, avokado, birine ne kadar orta sınıf biri olduğunu anlatmak için kullanılıyor.



Korkutucu Palyaço: Bu emoji özellikle son bir sene içinde dünya üzerindeki "baskıcı, çılgın liderleri" sembolize etmek için kullanılır oldu.



Havuç Çiftçisi: Bu emoji geleceğe dair umutların sembolü olarak kullanılıyor.

Kaynak: AjansHaber