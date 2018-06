Dünya Çocuk Günü nedir? Ne zaman, nasıl kutlanır?

Dünyanın farklı ülkelerinde farklı günlerde kutlanan Dünya Çocuk Günü nedir? Ne zaman, nasıl kutlanır?

Dünyanın farklı ülkelerinde farklı günlerde kutlanan Dünya Çocuk gününün net zamanı merak edilmekte. İlk olarak nerede kabul edildiği hangi ülkerleri kapsadığının ve tam net tarihini sizin için araştırdık...Peki Dünya Çocuk Günü nedir? Ne zaman, nasıl kutlanır? işte haberimizde...

Dünya çocuk günü ne zaman kutlanır?

Çocuklar umudun, mutluluğun temsilcisi, dünyanın en saf varlıkları...Tüm tehlikelerden korunmaya muhtaç kendi dünyasının pembe düşlerinin sınırında yaşayan geleceğin annesi, babası, dayısı, amcası... Dünya çocuk günü farklı ülkelerde farklı günlerde kutlanır. En net bilien ve en yaygın tarihi ise 21 ülkenin kutladığı zaman olan 1 Haziran'dır. Ülkemizde ise gün 23 Nisan'ı bulduğunda kutlanır. 20 Kasım ise dünyada Çocuk Hakları olarak kutlanılır.

Peki tarihini geçersek en merak edilen soruya cevap vermemiz gerekir. O soru Dünya Çocuk günü nedir? Sizin için araştırdık...

Dünya Çocuk Günü nedir?

Dünya çocuk günü ilk olarak 'Çocukların Korunmasına Dair Cenevre Bildirgesi' kapsamında Cenevre'de kabul edilmiştir. 1923 yılında hazırlıkları başlasa da kabul olunması 1954 yılına tekabül eder. 54 ülkenin öncülüğünde ilk olarak Uluslararası Çocukları Koruma Birliği' kuruldu. Devamında ise bu birlik UNICEF'e dönüştü. UNICEF "Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu"nun kısa biçimidir.

Dünya Çocuk Günü bağımsız ve evrensel bir gündür. Hiçbir ülkenin tekelinde olmayıp Birleşmiş Milletler'e üye devletler tarafından kutlanır. Bu günde genel olarak çocukların nasıl korunması gerektiğine dair bildiriler hazırlanır. Bu günün en asli görevi ise dünya çocuklarını ırk, din, dil karıştırmadan aynı duygu etrafında toplamaktır. Bu günün hizmet alanlarında ise birinci sırayı dünya çocuklarının barışını sağlamak oluşturur.

Çocuklar dünyanın ve milletlerin geleceğidir. Korunmaya ihtiyaçları olduğu gibi sevgi dolu bir dünyada yaşama hakkına da sahiptirler. Ebeveynlerin başlıca görevi ise çocuklarına iyi bir eğitim vermektir. Kimsesiz kalmış çocukların bakımını ise devlet karşılamaktadır.

Türk Çocuk Hakları Bildirisi

Bu bildiri 28 Haziran 1963 günü UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 7. Genel Kurulu'nda kabul edildi.

1- İyi bakım, iyi yetiştirilme ve çocuğa uygun bir eğitim, her yerde ilgi, sevgi ve yardım görme her Türk çocuğunun hakkıdır. Resmi, özel her kurum, her yurttaş bu çocuk hakkını tanımak, eldeki olanaklarla onu gerçekleştirmek yükümlülüğündedir. Sıkıntı içinde bulunan çocuğun kurtarılmasına öncelik verilir.

2- 16 yaşından önce hiç bir çocuk resmi öğrenimden alıkonularak özel işlerde çalıştırılamaz. Hiç bir şekilde sömürülemez.

3- Her ana baba çocuğuna bakmak, onu bilgili, becerili ve en iyi şekilde yetiştirmekle yükümlüdür. Orta dereceli öğrenime devam etmeyen, edemeyenlerin gerekli bilgi ve becerileri kazanmaları için devlet kurslar açar. Ana babanın yeterli olmadığı durumlarda bu görev çocuğun birinci derece yakın akrabalarına ve devlete düşer.

4- İlköğrenimden sonra orta dereceli okullara devam etmeyenler, edemeyenler için teknik, tarımsal bilgi ve beceri kazandıran kurslar açılması ve bu kurlardan çocukların yararlanması için Milli Eğitim Bakanlığı, Belediye Başkanlığı ve muhtarlar işbirliği yapmakla yükümlüdür.

5- Sakat ve uyumsuz çocukların iyileştirilmeleri, yaşama zorluğu çeken çocukların kurtarılmaları, durumlarına uygun bir meslek için kendi yaşamlarını kazanacak derecede başarılı ve güçlü yetiştirilmeleri ana baba ile birlikte devletin ve bu amaçla kurulmuş örgütlerin ödevidir.

6- Çocuğun korunması ile ilgili yasalar öncelikle hazırlanıp çıkarılmalı, geciktirilmeden uygulanmalıdır.

Kaynak: AjansHaber