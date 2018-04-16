Dün terörist cenazesinde gözyaşı bugün teröre karşı birliktelik mesajı

İstanbul'da katıldığı terörist cenazesinde gözyaşlarına boğulan CHP'li vekil Gamze Akkuş İlgezdi, bugün de teröre karşı birlik mesajı yayınladı.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiği dönemde etkisiz hale getirilen teröristin cenazesine katılarak gözyaşları dökmüştü.

FOTOĞRAFLARI AKILLARDA

Sezgin Tanrıkulu'nun da eşlik ettiği Gamze Akkuş İlgezdi'nin, İstanbul'daki cenazede çekilen fotoğrafları, tepkilere neden olmuştu.

Üzerinden 2 yıl geçen skandal hafızalardaki yerini korurken, İlgezdi'den çelişki dolu bir açıklama geldi.

TERÖRE KARŞI BİRLİKTELİĞİMİZ

Teröriste ağlayan CHP'li vekil, bugün terörle mücadelede iş birliği sözü verdi.

Yazılı bir basın açıklaması yapan Gamze Akkuş İlgezdi, Şırnak'ta 3 askerimizin şehit olduğu saldırıyı hatırlatarak "Bu alçak eylemler; ülkemizi kaosa sürüklemek üzere yıllardır sahneye konulan acımasız bir projedir. Kararlılıkla ifade ediyoruz ki, teröre karşı ortak birlikteliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA