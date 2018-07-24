Dün TBMM'de olay çıkaran Şık'a verilen cezalar belli oldu!

Dün TBMM'nde olay çıkaran HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a, Meclis'ten 2 birleşim çıkarılma ve ödenek ve yolluğundan kesinti cezaları verildiği açıklandı.

Meclis Genel Kurulu'nda çıkan tatsız olaydan sonra Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop, Ahmet Şık'ın sözlerinin iç tüzüğe aykırı olduğunu belirterek, Şık'a Meclisten iki birleşim geçici çıkarılma cezası verilmesini teklif etti.

MECLİS'TEN ÇIKARILDI



Oylama sonucu, Şık'a geçici olarak iki birleşim Meclisten çıkarılma cezası verildi.

Bunun üzerine Şık, partisinden bazı milletvekilleriyle birlikte Genel Kurul salonundan ayrıldı.

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AYLIK ÖDENEK VE YOLLUĞUNDAN KESİNTİ YAPILACAK



Meclisten geçici olarak çıkarılma cezası alan Ahmet Şık'ın bir aylık ödenek ve yolluğunun 3'te 2'si kesilecek.

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Kaynak: AA