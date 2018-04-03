Dün gecenin şok görüntüsü! Kayseri taraftarı 5 yiyen kaleciyi...

Fenerbahçe'nin Kayseri'yi 5-0 yendiği maçın sonunda Kayseri taraftarı genç kaleciyi tribüne çağırdı ve sarılarak teselli etti.



Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Kayserispor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-kırmızılı ekipte, birinci kaleci Silviu Lung ve yedek kaleci Muammer Yıldırım'ın sakat olmasından dolayı kale genç Vedat Karakuş'a emanet edildi.

TARAFTAR VEDAT'I TRİBÜNE ÇAĞIRDI

Fenerbahçe karşısında 5 gol yiyen genç kaleci maç sonunda üzgün bir şekilde soyunma odasının yolunu tutmuşken sarı-kırmızılı taraftar Vedat'ı tribüne çağırdı.

Taraftarın bu çağrısına kayıtsız kalamayan genç kaleci Vedat tribüne çıktı. Kayserispor taraftarı genç kaleciyi sarılarak teselli etti.

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Kaynak: Ajanslar