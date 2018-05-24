Dümdüz bir karın için 5 basit tüyo

Yaza dümdüz bir karınla girmek şüphesiz çoğumuzun hayali. Peki yaz ayları da gelmişken nasıl dümdüz bir karın sahibi olacağız? İşte dümdüz bir karın için 5 basit tüyo...

Özellikle yaz aylarında giyinirken can sıkıcı hale gelen karın bölgesi birçok insanın büyük derdi. Kapanmayan pantolon düğmeleri, rahat giyinemeyen dar üstler, göbek sebebiyle bir iki beden büyük alınan giyisiler... Özellikle kadınların yaz ayları gelirken en büyük derdi haline gelmiş durumda. Oysaki dümdüz bir karın sahibi olmak o kadar da zor değil. 5 basit tüyo ile dümdüz bir karın sahibi olabiliriz. İşte o yöntemler...

Dümdüz bir karın için 5 basit tüyo

Karın bölgesindeki fazlalıklar yaşlısı, genci, şişmanı, zayıfı herkeste oluşabiliyor. Bu da bazı durumlarda oldukça can sıkıcı hale gelebiliyor. Özellikle spor yapmaya vakit bulamayan ama aynı zamanda dümdüz bir karın sahibi olmak isteyenleri basit çözümler aramak durumunda bırakıyor. Ve aslında oldukça haklılar. Çünkü dümdüz bir karına sahip olmak aslında hiç de düşünüldüğü kadar zor değil. Bunun için öncelikle yediklerinize dikkat etmeniz gerekiyor.

Dümdüz bir karın için nasıl beslenmeli?

-Fast food tarzı beslenmeden uzak durun.

-Asitli içecekleredn uzak durun, bol su tüketin. Yağ yakmada su tüketimi de oldukça önemlidir.

-Stresten uzak olun. Stres olunduğunda salgınan hormon karın bölgesi yağlanmasını oldukça etkiliyor.

-Gece atışmalarına kesinlikle son verin. Gece yenilen yiyeceklerin en çok bel karın bölgesinde etki gösterdiği bir gerçek.

-Doğru egzersizi yapın. Doğru yapılan egzersizle saatlerce spor salonunda vakit geçirmenize gerek kalmıyor. Evde yapabileceğiniz bir kaç basit hareketi düzenli yaptığınız durumlarda kısa zamanda hayal ettiğiniz vücuda sahip olabiliyorsunuz.



Egzersiz nasıl yapılmalı?

Spor salonuna gidemeyen, vakit bulamayan insanlar için de egzersiz yapmak oldukça kolay. Bunlardan en bilineni ise mekik çekmek. Karın bölgesi için oludukça etkili olduğu bilinen egzersiz olan mekik düzenli yapıldığı zamanlarda büyük derecede etki ediyor. İlk başlarda kendinizi fazla zorlamadan çekebildiğiniz kadar mekik çekmek sizin yararınıza olacaktır. Yere sırtüstü uzanıp ellerinizi başınızın altında kenetleyin. Üst bedeninizi yukarı kaldırıp dirseklerinizi dizlerinize değdirin. Bu hareketi yaparken yerde nefes alıp, kalktığınızda nefesinizi vermeniz ve bu şekilde güzel bir tempo oluşturmanız gerekmektedir.

Bunu yanında bilinen egzersizlerin dışında bisiklete binmek, yürüyüş yapmak, yüzmek gibi aktiviteleri deneyebilirsiniz. Günlük hayatta ne kadar hareketli olunursa yağ yakımı o kadar kolaylaşır. Bu yüzden göbek eritmek ve dümdüz bir karın sahibi olmak için oldukça hareketli günler geçirmek gerek. Bir de beslenmenize dikkat ederseniz dert edilen göbek ertmenin aslında hiç de o kadar korkutucu bir şey olmadığını görebilirsiniz.

Kaynak: AjansHaber