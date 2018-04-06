Duma'da sivillerin tahliyesi durdu! 25 sivil öldü
Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesinde tahliye süreci durdu. Yeniden başlayan hava saldırılarında 25 sivil öldü.
Detaylar geliyor..
Kaynak: Ajanslar
Detaylar geliyor..
Kaynak: Ajanslar
Dışişleri'nden 'Münbiç' açıklaması Diplomatik kaynaklar, ABD ile Münbiç konusundaki çalışma grubu toplantısının yeni dışişleri bakanı... Son Dakika
İstanbul'da Aydos Ormanı'nda yangın İstanbul Sancaktepe'deki Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale... Son Dakika
İstanbul'da trafo merkezinde yangın: 1 ölü İstanbul Dudullu'daki trafo merkezinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.... Son Dakika
Merasim Sokak'taki bombalı saldırıda sanıklara istenen ceza belli oldu Ankara'da Merasim Sokak'taki bombalı saldırıyla ilgili davada savcı, 9 sanık hakkında 30'ar kez... Son Dakika