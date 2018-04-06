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06 Nisan 2018 19:25 | Son Güncelleme: 06 Nisan 2018 19:27

Duma'da sivillerin tahliyesi durdu! 25 sivil öldü

Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesinde tahliye süreci durdu. Yeniden başlayan hava saldırılarında 25 sivil öldü.

Duma'da sivillerin tahliyesi durdu! 25 sivil öldü

Detaylar geliyor..


Kaynak: Ajanslar

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