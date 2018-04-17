Duma'da klor ve sarin gazı kullanıldı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Duma'da iki farklı kimyasal maddenin kullanıldığını belirterek, "Elimizdeki bilgi saldırı sırasında klor ve sarin gazı kullanıldığını düşünmemizi sağlıyor." dedi.

Sözcü Nauert, düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de rejime bağlı haber ajanslarının, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) heyetinin Duma'ya girdiği bilgilerinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Nauert, "Suriye devlet medyasının, heyetin Duma'ya girdiğini söylediğini biliyoruz. Fakat biz bunu bağımsız olarak doğrulayamayız. Bizim güvenilir olarak gördüğümüz kaynaklar, heyetin, henüz Duma'ya girmediği yönünde bizi bilgilendirdi." diye konuştu.

Heyetin bir an önce Duma'ya güvenli ve hızlı bir şekilde girmesini istediklerini kaydeden Nauert, "Fakat aynı zamanda delillerin de saf olmasını istiyoruz. Heyetin, Duma'ya girmesi uzadıkça delillerin bozulması sorunu var." ifadesine yer verdi.

"KLOR VE SARİN KULLANILDI"

Bakanlık Sözcüsü Nauert, ellerindeki bilgiye göre Duma'da iki farklı kimyasal maddenin kullanıldığını belirterek, "Elimizdeki bilgi saldırı sırasında klor ve sarin gazı kullanıldığını düşünmemizi sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye rejiminin, başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 8 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti.





