Düğünlere baskın yapıldı: Cephanelikler ortaya çıktı!

Tokat'ta Kurban Bayramı tatilinde düğünlere yapılan baskınlarda 28 adet kurusıkı tabanca, 13 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 37 bin 884 lira ceza kesildi.

Düğünlerde silah ile ateş edilmesi sonucunda yaralanma ve ölüm olaylarının meydana gelmesi sebebiyle, Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından sorumluluk bölgesinde yapılan düğünlerde silah atılmasının önlenmesi için resmi ve sivil kıyafetli personel görev yaptı.

YAKALANAN SİLAHLAR



Bu kapsamda 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince düğünlerde yapılan kontrollerde 28 adet kuru sıkı tabanca, 13 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatlı tabanca ele geçirildi. Söz konusu şahıslara meskun mahalde ateş etmekten adli işlem yapılarak 37 bin 884 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Ajanslar