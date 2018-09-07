Düğünden 10 kilo kuru yemiş çaldı!

Karaman'da bir düğün salonu önüne gelen kimliği belirsiz bir hırsız, önce etrafı kontrol etti. 10 kilo kuru yemişi çalarak kaçtı.

Hisar Mahallesinde meydana gelen olayda, düğün salonu önüne gelen kimliği belirsiz bir hırsız, önce etrafı kontrol etti. Daha sonra salon içerisinde ve çevrede kimsenin olmadığını gören hırsız, zorlayarak açtığı pencereden içeriye girdi.

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Direkt olarak salonun mutfağına giden hırsız, dolapta poşet içerisinde bulunan yaklaşık 10 kilo kuru yemişi çalarak kaçtı. Hırsızın rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını alan polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişiyi yakalayabilmek için çalışma başlattı.

Kaynak: Ajanslar