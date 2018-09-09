Düğünde maganda kurşunu 3 kişiyi yaraladı

Kırşehir'de düğün sırasında bir magandanın kurşunu ile düğündeki davetlilerden 3'ü yaralandı.

Akpınar ilçe merkezinde Yasemin ve Yalçın çiftinin düğününde sevincini silah ateşleyerek paylaşmak istediği ileri sürülen M.T., 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Ateşli silahla yaralanan ve parmağında doku kaybı meydana gelen Y.K. (18) Ankara Dış Kapı Hastanesine sevk edildi. Düğüne misafir olarak geldikleri bilgisine ulaşılan S.U., ve A.A.,’da yaralanarak Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.



Yaralıların bilinçlerinin açık olduğu öğrenilirken silah ateşleyen M.T., Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından göz altına alındı.

Kaynak: Ajanslar