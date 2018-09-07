Düğünde kardeş kurşunuyla gelen ölüm kameralara yansıdı!

Niğde'de kız kardeşinin düğününde havaya ateş etmek isterken oynayan abisini vuran şahsın görüntüleri ortaya çıktı.

Niğde'de kız kardeşlerinin düğününde havaya ateş etmek isteyen kişinin, ağabeyini vurma anı kameraya yansıdı.

KAMERALARA YANSIDI

Bor ilçesinde Rabia K'nin düğününde çekilen görüntüde gelinin ağabeyi Hasan K'nin maganda kurşunuyla vurulması yer alıyor.

Kayıtta tabancayla havaya ateş etmek isteyen R.K'nin, namluyu tam olarak havaya kaldırmadan elinin tetiğe dokunması sonucu ağabeyi Hasan K'nin vurulduğu görülüyor.

Ayrıca, görüntülerde R.K'nin yanı sıra başka kişilerin de düğünde silah kullanması yer alıyor.

Hasan K, 30 Ağustos'ta kız kardeşinin düğününde kardeşi R.K'nin kullandığı tabancadan çıkan kurşunun vücuduna isabet etmesi sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. R.K. cinayet zanlısı olarak tutuklanmıştı.

Kaynak: Ajanslar