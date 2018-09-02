Düğünde çıkan kardeş kavgası kanlı bitti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düğün sırasında iki kardeş arasında kavga çıktı. Bu kavgada Semih A., ağabeyi Mülazım A.'yı (40) bıçakla yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi 44. Sokak'ta düğün sırasında iki kardeş arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada öfkeli kardeş Semih A.(33), üzerinde taşıdığı bıçakla ağabeyi Mülazım A.'yı (40) yaraladı.

ABİSİNİ BIÇAKLAYIP KAÇMAYA ÇALIŞTI

Kanlar içerisinde yere yığılan Mülazım A.'nın yardımına yoldan geçen çevredekiler yetişti. Özel araçla Devlet Hastanesi' götürülen Mülazım A., tedaviye alındı. Ağabeyini bıçaklayıp kaçmaya çalışan kardeş Semih A. ise, düğündekiler tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Ajanslar