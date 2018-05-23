Düğün tarihi neye göre belirlenmelidir?

Şüphesiz evlilik planı yapanların aklındaki en önemli sorulardan biri düğün tarihidir. Peki en uygun düğün tarihi nedir, düğün tarihi neye göre seçilir? Bu konuda detaylı bilgiyi haberimizde bulabilirsiniz.

Düğün planlaması yapan çiftlerin aklındaki en önemli sorulardan biri düğün tarihi seçmektir. Özellikle yaz aylarının başlamasıyla bu konu sıkça gündeme gelir ve çiftler en uygun düğün tarihi için araştırma yapmaya başlarlar. Hava şartları, tatiller, hafta içi- hafta sonu olması gibi birçok etken düğün tarihini etkileyebilir. Bu özel gün seçiminde tüm etkenleri gözden geçirmek gerekir. Öyleyse bu etkenler nedir ve düğün tarihi neye göre belirlenmelidir sorularının cevaplarını gözden geçirelim.

Düğün tarihi neye göre belirlenmelidir?

Hafta İçi mi? Hafta Sonu mu?

Düğüne katılacak davetliler için en uygun zamanın cumartesi, cumartesi akşamı, pazar günü olduğu düşünülür. Bunun sebebi ise çalışan insanların genellikle haftasonu (özellikle pazar günü) çalışmıyor oluşudur. Bu vakitlerde davetliler kolaylıkla düğüne katılım gösterebilirler. Yalnız mekan seçimlerinde bu günler yoğunluk gösterdiğinden dolayı gün almada biraz sıkıntı yaşanabilir. Bu sıkıntıyı yaşamamak için aylar öncesinden karar alıması ve mekanın tutulması gerekir.

Mevsim önemli mi?

Bu kişilerin tercihlerine bağlı olmakla beraber kış düğünü seviyorsanız kışın, yaz düğünü seviyor açık havada olmasını istiyorsanız yazın olmasında herhangi bir fark yoktur. Düğün mekanları kışın yaz dönemine oranla fiyatı daha uygun ve yoğunluk olmaması sebebiyle uygun gün bulmak daha kolaydır. Yaz düğünününde ise açık havada düğün yapmak cazip gelebilir. Yağmur, kar gibi olumsuz hava şartlarının olmaması da bu tercihi etkiler. Yaz düğününde dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri yoğunluk olması göz önünde bulundurularak tarihin erkenden alınması unutulmamalıdır.

Düğün mekanını ne zaman seçmek gerek?

Düğün mekanını seçmek için 6 ay ile 1 yıl önceden karar verilmeli. Mekanın popülaritesine de bağlı olarak bu zaman dilimi değişebilir. Bunun için düğün mekanına ne kadar erken karar verip, anlaşırsanız sizin için daha iyi olacaktır. Tabii istisnai durumlarda daha erken şekilde de tarih bulunabilir lakin işi şansa bırakmamak gerekir.

Balayı açısından düğün tarihi

Düğünden hemen sonra balayına çıkmak isteyen çiftler için düğün tarihi önemli olabilir. Yurt içinde balayı yapmak isteyenler için özellikle mevsim şartları oldukça önemli. Fakat bu yine de çiftlerin kendi zevkine göre değişebilir. Kimi karlar altında, kimi yaz güneşinin altında tatilini geçirmek istediği için farklılık gösterebilir.

Kaynak: AjansHaber