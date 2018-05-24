Düğün öncesi yapılması gerekenler

Evlenmeye karar verdiniz ve düğün öncesi yapılması gerekenleri düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Düğün öncesi yapılması gerekenlere dair kafanızdaki tüm soruların cevabını Ajanshaber'de bulabilirsiniz.

Hayatınızı sevdiğiniz insanla birleştireceğiniz günden daha önemli kaç gün vardır? Düğün gününüzde her şeyin eksiksiz ve kusursuz olabilmesi için sizler için düğün öncesi yapılması gerekenleri derledik.

Düğün hazırlığı; gelinlik seçiminden düğün mekanı belirlemeye, fotoğrafçıyla anlaşmaktan balayı oteline karar vermeye kadar düğünle ilgili her şeyi kapsayan bir süreç. Oldukça detaylı olan bu hazırlık aşamasında eğer planlı ilerlemezsen işinin zorlaşacaktır.

Peki kusursuz bir düğün için neyi ne zaman mı yapacaksınız? Düğün önce yapılması gerekenler her şey sizler için haberimizde!

DÜĞÜN ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER

Prova yapın

Düğününüzün provasını yapın. Gelinliğiniz, ayakkabılarınız, aksesuar ve takılarınız dahil olmak üzere tam takım üzerinizde prova edin. Düğün günü tepeden tırnağa nasıl görüneceğinizi görün, kendinize güvenli ve mutlu hissettiğinizden emin olun.

Ayakkabınızı zorlayın

Düğün günü geçireceğiniz ayakkabılarınızı mutlaka en az test edin. Topuklarının sağlam olup olmadığından, rahat edip etmediğinizden emin olun. Mesela birgün 30 dakika boyunca onları giyin, dans edin, yürüyüş yapın ve düğün gününüz için doğru ayakkabıyı seçtiğinizden emin olun.

Düğün planlayıcınız ile sohbet edin

Düğün planlayıcınız varsa düğün gününüz ile ilgili check list üzerinde mutabık kalın. Büyük gün gelmeden önce yardımcı olabileceğiniz birşeyler olup olmadığı konusunda görüşün.

Yapılacaklar listenizi (To do List) temizleyin

Düğüne doğru yapılacaklar listenize bir göz atmanız ve yarım kalan, belirsiz olan, henüz başlanmamış olan tüm işleri tamamlamanız için harika bir zaman. Düğün haftanızda önemli bir iş, proje veya anlaşma olmamasına özen gösterin. Tüm yapılacaklar tamamlanmış olursa düğün haftanızda çok rahat edeceksiniz.

Bol bol uyuyun

Düğün haftanıza girmeden normalden biraz daha erken yatmaya çalışın. Uyumasanız bile yatak odanızda sakince uzanın, kitabınızı okuyun, rahatlatıcı bir müzik dinleyin, en azından vücudunuzu ve ruhunuzu dinlendirmeye çalışın. Daha fazla dinlenme ve sağlam gece uykuları pırıl pırıl bir cilt, zinde ve enerji dolu bir gün olarak size geri dönecek.

Birbirinize not yazın

Düğün gününüz için birbirinize not yazın. Gelecekteki evlilik yaşamınız üzerine, birbirinizle evleniyor olmanın sizin için ne ifade ettiği üzerine düşünün ve düşüncelerinizi kısa notlar haline getirin. Sözlerinizi kendi kendinize yüksek sesle okuyun. Kendinizden emin hissettiğinize emin olun. Sakin ve inançlı bir sesle sevdiğinize okuyor gibi pratik yapın.

Son dakika e-postaları

Düğün hazırlıkları aşamasında, düğününüzle ilgili pek çok mesaj almış olacaksınız, yakınlarınızdan, firmalardan, satıcılardan... Sizden cevap bekleniyor olması sizi gerecek ve telaşlandıracaktır. Son dakikaya bırakmayıp son hafta tüm mesajlarınızı cevaplayın. Düğün haftanızda e-postalarınızı düzenlemek ve yanıtlamakla uğraşmayın.

Balayı çantanız

Düğünden hemen sonra balayına çıkacaksanız balayı için bavullarınızı hazırlayın. Bu şekilde büyük gününüzün sabahında çanta hazırlamakla uğraşmaktan kurtulmuş, balayınıza çıkmanın keyfini sürmeye başlamış olacaksınız. Son dakika hazırlığının yaratacağı telaş ve olası unutkanlıkları da önlemiş olacaksınız.

Eşinizin ailesine "Merhaba" deyin

Eşinizin ailesi artık sizin de aileniz. Onları ziyaret edin, karşılıklı istek ve ihtiyaçlarınız hakkında konuşun. Sohbet edin ve düğün organizasyonu ile ilgili desteklerini isteyin. Bunu severek yapacaklardır.

Bir konuşma verilmesini sağlayın

Düğününüzde tüm davetlilere konuşma yapmak üzere birini seçin. Düğün çifti ile ilgili böyle bir konuşma tüm konukları memnun edecektir. Konuşma yapacak kişi bilinen ve saygı duyulan biri olabileceği gibi, bir çift de olabilir. Düğün öncesi konuşmanın hazır olduğundan emin olun ve prova edin.

Dairenizi temizleyin

Düğününüzün ardından sizi ziyarete gelenler olacaktır. Düğün yorgunluğunun üzerine temizlik hiç çekilmez. Hele balayına da gidecekseniz üzerinize tatlı bir rehavet çökecektir. Düğününüzden önce evlendikten sonra yaşayacağınız evinizi düzenli ve temiz hazırlayın.

Nişanlınız ile baş başa vakit geçirin

Düğüne haftalar kala yoğunluk ve tempo artmıştır. Bu sadece ikinize özel ve unutulmaz günlerin tadını da çıkarmaya çalışın. Bunun için tüm yoğunluğa rağmen baş başa kalabileceğiniz özel anlar ve mekanlar yaratmanız yeterli olacaktır.

Yüzüklerinizin hazır olduğundan emin olun

Yüzüklerinizin hazır olduğundan emin olun. Düğün günü öncesi parmaklarınıza uygun olup olmadığını test etmeniz yerinde olacaktır.

Düğün hediyeleri için birini seçin

Düğün günü misafirlerinizin getireceği hediyeleri toparlamak ve sizin için eve götürmek üzere aileden biri ile görüşün. O gün bunu hatırlamak ve organize etmek için çok yoğun olacaksınız.

Düğün gününüzü koordine edin

Düğün gününüzde size yardımcı olacak kişilerle zaman planı üzerinden son kez geçin. Herkesin ne zaman, nerede ve ne iş için bulunacağını bildiğinden emin olun. Gerekiyorsa yardımcılarınıza birer yapılacaklar listesi hazırlayın.

Düğün günü ulaşım

Düğün günü kuaför, otel, nikah salonu, düğün mekanı, eviniz ve benzeri pek çok mekana gidip gelmeniz gerekecektir. Düğün öncesi ve sonrasında ulaşım ihtiyacınız için bir araba ve şoför tahsis edin. Tamamen size ayrılmış böyle bir hizmete sahip olmak gününüzü sorunsuz geçirmenize çok yardımcı olacak ve sizi çok rahatlatacaktır.

Ekstra Elbise

Gelinliğinizi giymeden önce düğün hazırlıkları sırasında ve düğün sonrası parti için elinizin altında birkaç kıyafet alternatifiniz olsun.

Dekorasyon sorumlusu

Sizin için önemli eşyalardan sorumlu olmasını bir arkadaşınızdan rica edin. Konuk defterinize, el buketinize, saklamak istediğiniz süsler ve objelere sahip çıkacak birisi yoksa ertesi gün mekan tarafından çöpe atılacaklarından emin olabilirsiniz.

Tırnaklarınız

Anneniz ve nedimeleriniz ile birlikte düğün öncesi bir bakım günü ayarlamanız yerinde olacaktır.

Su

Düğüne sayılı günler varken bu koşuşturma içinde su içmeyi unutmayın. Bol bol su için. Vücudunuz şişkinliklerinden ve toksinlerden arınacak, cildiniz sağlıklı ve dinç olacaktır.

LCV/Misafirlere Çağrı

Düğün misafirlerinizin davetinize gelip gelmeyeceğinden emin olun. Son hafta öncesi kesin sayıyı bilmeli ve düğün mekanına veya ilgili arkadaşınıza iletmelisiniz. Oturma düzeni, ikramlar vb düzenlemeler için katılımcı sayısı gereklidir. Ayrıca bu sizin muhtemel maddi kaybınızı önlemeniz için de önemlidir.

Satıcıların son ödemeleri

Düğününüz için hizmet veya ürün aldığınız tüm tedarikçilerinizin ödemelerini yapın. Zamanında ve tam olarak yapılmamış ödemeler düğün günü canınızı sıkmasın.

Yasal işlemler

Evlilik cüzdanınız ve nikah işlemleriniz ile ilgili yasal her türlü yeterliliğe ve gerekli belgelere sahip olduğunuzu teyit edin. Yasal prosedürleri önceden yerine getirmiş olmanız önemlidir.

Kendinizi şımartın

Düğün hazırlıkları belinizi bükmesin. Yükünüzü azaltın. Sorumluluklar ve yapılması gerekenlerin enerjinizi çalmasına izin vermeyin. Kendinizi şımartın. Özel bir egzersiz sınıfına yazılabilir, Spa ve benzeri detoks randevuları alabilirsiniz. Kendinizi rahatlatmak için her fırsatı değerlendirin.

Gelinliğinizi deneyin

Son bir kez gelinliğinizi prova edin. Her detayının istediğiniz ve düşlediğiniz gibi göründüğünü kontrol edin. Gelinliğinizle evin içinde hareket edin. Onunla rahat ettiğinizden ve içinde konforlu hissettiğinizden emin olun.

Oturma düzeni

Oturma düzeni birkaç kere değişmiştir. Ancak son haftaya girmeden hemen önce artık LCV'ler alınmış, tüm ön görüşmeler tamamlanmış olduğundan son kez üzerinden geçip nihai listeyi oluşturmak gerekir.

Düğün günü kutuları

Düğün günü kullanacağınız tüm malzemelerinizi kutulayıp etiketleyin. Bu şekilde düğün günü bu kutular araçla sizinle taşınabilecek, olası kayıp ve unutmaların önüne geçmiş olacaksınız. Kutuların etiketlenmiş olması olası karışıklıkları ve gereksiz telaşı önlemekte yardımcı olacaktır.

Yapılacaklar Kontrol Listesi

Son bir kaz daha yapılacaklar listenizi gözden geçirin. Henüz tamamlanmamış ve takip gerektiren diğer konular için nedimelerinizden veya aile üyelerinizden destek alın. Son haftaya endişesiz ve telaşsız girmeniz için size yardım etmekten memnun olacaklardır.

Aşk Mektubu Yazın

Düğün sabahı okumak için eşinize duygularınızı, hayallerinizi, sizin için anlamını ifade eden bir mektup yazın. Bu mektuptaki sözleriniz evliliğin ilk günlerindeki heyecan için duygusal olarak eşinize destek olacaktır.

Düğün ilkyardım çantası

Sizin veya nedimeleriniz için acil durum ihtiyaçlarınızı içeren bir çanta hazırlamanız faydalı olacaktır. Yara bantı, çengelli iğne, saç bantları, tokalar, ağız spreyi, hijyen ürünlerini de çantaya ekleyin.

Nedimelere özel

Onlarla birlikte hareket edin. Hazırlık süreçlerini birlikte geçirmeye özen gösterin. Onların makyaj, hazırlık ve ihtiyaçları ile ilgilenin. Eğlenceli bir şarkı ve komik mesajlarla onları özel gününüz için hazırlayın.

Paketlerinizi otomobilinize koyun

Düğün günü kullanmayı planladığınız tüm malzeme ve kutuları düzenli olarak aracınıza yerleştirin.

Bu şekilde, o gün bir şey unutmayacak ve ağır işler yaparak kendinizi yormayacaksınız.

Nedimelere hediyeler

Nedimeleriniz için küçük de olsa bir hediye ayarlayın, onları özel ve sevimli bir şekilde paketleyin. Hepsini bir kutuya koyun. Düğün günü sabahı bir araya geldiğinizde verebileceğiniz şekilde yanınızda olmasına dikkat edin.

Damada özel hediye

Sevgili eşinize düğün sabahı için özel bir hediye vermeyi planlıyorsanız, hazırlayın ve özenle paketleyin.

İlk Bakış

Düğün Fotoğraf çekimi için özel bir mekanınız varsa ya da düğün günü ilk kez birbirinizi göreceğiniz anın fotoğraflanmasını istiyorsanız düğün fotoğrafçınızla bunları konuşun. Fotoğrafçınızla bu özel anlarınızın fotoğraflanacağı, düğün dış çekim mekanlarını ziyaret edin.

Bavul yapın

Düğün günü kullanmayı planladığınız veya ihtiyaç duyabileceğiniz tüm kıyafet, ayakkabı ve aksesuarları bir bavula yerleştirin.

Balayı oteli

Düğün günü bir otelde konaklayacaksanız, otelinize düğün çifti olduğunuzu mutlaka söyleyin. Sürpriz hediye, ikram veya indirimleri olabilir.

Salona teslimat

Bazı mekanlar düğün günü öncesi teslimat alıyor ve hazırlıklara izin veriyorlar. Mekanla görüşüp o gün yapmayı planladığınız pek çok şeyi bir gece önceden hazırlayabilir veya yanınızda taşımanız gereken kutu, bavul vb. eşyaları mekana bırakabilirsiniz.

Parti şarkıları

Birlikte favori şarkılarınızdan oluşan bir liste hazırlayın. Büyük gün için ortalama 10-20 favori şarkı çıkarın.Canlı müzik veya karşılama için trio tercihleriniz varsa müzik organizasyon şirketiniz ile görüşün.

Mini çanta

Tüm gün yanınızda taşıyabileceğiniz boyutta ve şıklıkta bir çanta hazırlayın. Cep telefonunuz, parfümünüz, rujunuz ve saçınız için gerekebilecek birkaç küçük parçayı alabilecek boyutta olsun.

Saç ve makyaj randevusu

Saç ve makyaj uzmanınız ile görüşün. Hazırlık için randevu zamanı ve şekli üzerinde mutabık kalın. Saç ve makyaj provanızı alın ve son isteklerinizi iletin. Düğün günü saç ve makyajınızın nasıl görüneceğinden ve tam olarak istediğinizin bu olduğundan emin olun.

Bakıcı

Düğüne küçük çocuklarını getiren konuklarınız varsa onlarla ilgilenmesi için bir bakıcı, animatör, palyaço ayarlayın.

Nedimelerle parti

Düğün öncesi nedimelerinizle birlikte rahatlatıcı bir organizasyon planlayın. Sadece onlar ve siz. Uzun bir kahvaltı, göl kenarı pikniği veya müzikli bir akşam yemeği.

Prova alın

Düğün gününüzü prova edin. Adım adım tüm günü geçireceğiniz yerleri zaman planınıza uyarak ziyaret edin.

Müstakbel eşiniz ile

İlk gününüzden bugününüze kadar yaşadığınız aşk hikayenizi konuşabileceğiniz, birlikte ortak hayallerinizi paylaşabileceğiniz, heyecanlarınızı konuşabileceğiniz, neyinizi ne zaman niçin ve nasıl sevdiğinizi hatırlayabileceğiniz, bitmesini hiç istemeyeceğiniz bir gece yaşayın.

Düğün günü fotoromanı

Fotoğrafçınızla görüşün ve fotoğraflarınız içinden sizin belirleyeceğiniz minimum sayıda fotoğrafla düğün gününüzün fotoromanını oluşturmak istediğinizi söyleyin. Bu şekilde daha sonra misafirlerinize ve arkadaşlarınıza göstermek için ilgili ilgisiz tüm fotoğrafları ortaya sermek zorunda kalmazsınız. Elinizin altında hazır bir düğün öncesi, sırası ve sonrası albümü olur.

Düğün günü ödemeleri

Eğer düğün günü yapacağınız ödemeler varsa, ödemeleri zarflara yerleştirin. Üzerine kime ve ne miktar olduğunu not edin. Bu notlar hakkında karşı tarafla iletişime geçip mutabık kalın. Ve o gün ödemeleri taraflara yapmak için aileden birinden veya bir arkadaşınızdan yardım isteyin.

Yer Kartları

Davetlilerin isimlerinin ve nerede oturacaklarının yazılı olduğu kartları hazırlayabilir ve kutulayabilirsiniz.

Hoş geldiniz çantası

Düğün günü sabahı veya hemen bir gece öncesinde davetlileriniz için hazırladığınız minik ikram veya hediyelerin olduğu kişiye özel paketlerin dağıtımını organize edebilirsiniz. Misafirleriniz düğün heyecanına hoş bir sürprizle eşlik etmekten memnuniyet duyacaklardır.

Hoş geldiniz masası

Misafirlerinizin düğün mekanına girer girmez karşılanacakları ve hoş ikramlarla buyur edilecekleri bir masa organize edebilirsiniz.

Nefes

Düğün günü tekrarı olmayan bir gündür, elbette sizin için en önemli günlerden biri. Hazırlıklar ile ilgili detaylar çok, zaman ve imkanlar sınırlı. Elinizden geleni yaptınız. Önemli olan şey sevginiz ve birlikteliğiniz. Herkes ve her şey sizinle bu sevgi anını ve birlikteliği kutlamak için var. Bunu hatırlayın. Ve derin bir nefes alın. Nefes sınırsızdır, bedelsizdir. Gerekli olandır. Nefes alın.

4 ADIMDA DÜĞÜN ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER

Baştan şunu söylemeliyim ki eğer kısıtlı zamanda stresli bir hazırlık dönemi geçirmek istemiyorsanız hazırlıklara on ay önceden başlayın. Bir hazırlık listesi oluşturun ve bütçenizi planlayıp yol alın. İzlemeniz gereken adımlar ise şu şekilde;

1-Düğün tarihine ve düğün konseptine karar verip mekanı bulmak. Düğün töreninizi nasıl ve ne zaman yapacağınıza çabuk karar vermeniz beğendiğiniz mekanın istediğiniz tarihlerde boş bulmanız için çok önemli.

2-Düğün detayları iş ve sosyal yaşamınızı kısıtlamasın istiyorsanız bunun için bir düğün organizasyon firması ile anlaşmalısınız. Böylece sadece eğlenceli küçük seçimler yapacağınız bir hazırlık süreci geçirirsiniz.

3-Eğer ben tüm detaylarla kendim ilgileneceğim derseniz o halde şöyle bir sıralama var; gelinlik - damatlık, fotoğrafçı , balayı turu, davetiyeler, düğün pastası, düğün aksesuar seçimi, kuaför ve gelin arabası. Konsept belirledikten sonra bu kalemler için yalnızca tarzınıza uygun olanları bulmak kalıyor. Bunun için özel zamanlar gerektiğini unutmayın.

4-Son adımda, tüm işlerinizi kontrol ettiğiniz zaman. Gelinliğinizi aldınız, damatlık tamamdır, davetiyeler gönderildi ve geri dönüşler bekleniyor, pasta, araba, balayı oteli gibi bütün firmalarla anlaştıktan sonra o özel günü heyecanla beklemeye kalıyor tüm zaman.

Kaynak: Ajanshaber