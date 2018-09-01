Düğün Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir araya getirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu dünya evine girdi. Muharrem İnce'nin düğüne katılıp katılmayacağı merak konusuyken İnce'nin düğüne katıldığı görüldü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun oğulları Kerem ile kimyager Mine Alşan, düzenlenen bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Düğün, Çankaya Belediyesi’ne ait Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda verilen sade bir kokteyl ile gerçekleşti.

CHP TAM KADRO KATILDI

Düğüne CHP tam kadro katıldı. Davetli olan Muharrem İnce'nin katılıp katılmayacağı da merak konusuydu.

İnce, siyasi küslüğü bırakarak düğüne geldi.

Kaynak: Ajanslar