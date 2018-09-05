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05 Eylül 2018 19:50 | Son Güncelleme: 05 Eylül 2018 19:48

Dubai-New York seferini yapan yolcu uçağı karantinaya alındı!

Emirates Havayolları’na ait, Dubai - New York seferi yapan yolcu uçağında çok sayıda yolcunun hastalanması sonucu, uçak JFK Havalimanı’nda karantinaya alındı.

Dubai-New York seferini yapan yolcu uçağı karantinaya alındı!

Emirates Havayolları’na ait, Dubai - New York seferi yapan yolcu uçağında çok sayıda yolcunun hastalanması sonucu, uçak JFK Havalimanı’nda karantinaya alındı.

TERÖRLE MÜCADELE BİRİMİ AÇIKLAMA YAPTI

Yolculardan bazılarında yüksek ateş ve öksürme belirtileri görüldüğü aktarılırken, New York Emniyeti Terörle Mücadele Birimi de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "JFK Havalimanı’nda sağlık sorunlarından kaynaklanan olayı yakından takip ediyoruz. Gümrük yetkilileri ve federal birimlerle birlikte çalışıyoruz" dedi.

500 YOLCU BULUNUYOR

Karantinaya alınan uçakta toplam 500 yolcu bulunuyor. Hem Gümrük Polis Dairesi hem de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi yetkilileri olay yerinde incelemelerde bulunuyor.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: uçakDubai-New York


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