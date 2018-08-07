Dua Lipa, Türkiye'de konser verecek

Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa, 'Regnum Live in Concert' kapsamında Türkiye'deki ilk konserini Antalya'nın Serik ilçesinde verecek.

Regnum Live in Concert' kapsamında birbirinden ünlü dünya starlarına ev sahipliği yapan Regnum Carya, 14 Ağustos'ta Dua Lipa'yı ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi finalinde sergilediği sahne şovuyla dikkat çeken ve müzik listelerinde en üst sıraya çıkan Dua Lipa, Türkiye'de hayranlarıyla buluşacak.

EN ÜNLÜ İNGİLİZ KADIN SANATÇISI



Bir rock müzisyeninin kızı olarak dünyaya gelen Dua Lipa, 14 yaşında Christina Aguilera ve Nelly Furtado şarkılarını Youtube üzerinde cover'layıp yayınlayarak müzik kariyerine başladı.

Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Spotify'da 8 milyon tekil ve 1,5 milyon albüm satışına ulaşarak 2017'nin en ünlü İngiliz kadın sanatçısı oldu.

Kaynak: Ajanslar