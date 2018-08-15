DSM Şam'da Suriye hükümetiyle görüşmeler yapıyor

YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri (DSG)'nin siyasi kanadı Demokratik Suriye Meclisi (DSM), Suriye hükümet yetkilileriyle ikinci görüşmesini gerçekleştirdi.

DSM kaynaklarından edinilen bilgilere göre Suriye'nin kuzeyindeki Afrin kentinin Türkiye tarafından alınmasının ardından elindeki diğer bölgeler için kaygılanan YPG ve DSG, Suriye devletiyle ilişkilerini geliştirme ve bazı konularda ortaklaşma kararı almıştı. Bu karar doğrultusunda geçen ay 26- 27 Temmuz'da DSM Yürütme Konseyi Başkanı İlham Ehmed başkanlığında Şam'a giden DSM heyeti, Suriye Ulusal Güvenlik Ofisi Şefi Ali Memlük başkanlığındaki Suriye hükümeti heyetiyle görüşmüştü. DSM heyeti dün Şam'da ikinci görüşmesini gerçekleştirdi.



DSM ŞAM'DA SURİYE İLE İLGİLİ GÖRÜŞME YAPIYOR

Sputnik'e konuşan DSM Yöneticisi Gelo İsa, DSM'den bir heyetin birkaç gün önce Şam'a giderek Suriye hükümet yetkilileriyle ikinci görüşmeyi yaptığını belirterek, şöyle konuştu:



"DSM heyeti toplumların sorunlarıyla ilgili müzakerelerde bulunuyor. DSM heyeti toplumun istekleri doğrultusunda müzakerelerde bulunuyor. Suriye krizinin çözümünü görüşüyorlar. Göçlerin durması ve savaşın sona ermesi için görüştüler. Suriye'de sorunlar halen çok var. Bu sorunların çözülmesi lazım. Kürt sorunu da çözülmelidir. Sistemde değişiklikler yapılması lazım. Tek partili iktidar anlayışı doğru değildir. Suriye'de herkes kendini güvende hissetsin. Görüşmeler ve müzakereler daha çok sürecek. Şimdiki görüşmeler daha başlangıçtır. Şimdiye kadar 2 resmi görüşme tek oldu. İlk görüşme 26-27 Temmuz'da olmuştu. Görüşmelerin sürmesinden yanayız. Fakat Suriye hükümeti tarafı adım atmama konusunda direnecek. Biz ise adım atmaları ve sorunların çözülmesi yönünde adım atmasını sağlamak için mücadele edeceğiz."

Kaynak: Ajanslar