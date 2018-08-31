Drone'lu trafik uygulaması! 32 sürücüye ceza kesildi

Adana'da drone ile gerçekleştirilen uygulamada trafik kurallarına uymadıkları tespit edilen sürücülere ceza kesildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde drone ile uygulama yaptı.

32 SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ



Ekipler, kırmızı ışık ihlali yapan, emniyet kemeri ve kask takmayan sürücüleri drone ile tespit ederek uygulama noktasında durdurdu.

Uygulama boyunca trafik kurallarına uymayan 32 sürücüye toplam 5 bin 235 lira ceza kesildi.





Kaynak: Ajanslar