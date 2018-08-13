Dövizden TL'ye dönenler kazanacak

Yiğit Bulut, döviz kurlarında yaşanan sert dalgalanmaları, 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimine benzetti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, dolar/TL kuruyla ilgili olarak Star gazetesinde kaleme aldığı yazısında, "Şimdi dövizden TL'ye dönme günü" ifadelerini kullandı.

Sorunun ekonomik veya finansal olmadığını savunan Bulut, "Sorun onlara göre açık, diz çökertemedikleri Türkiye" ifadesini kullandı.

"YAPANLARIN NASIL KAZANÇ EDECEĞİNİ HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ"



Bulut, şöyle devam etti: "15 Temmuz fiziki işgal denemesinin yeni sürümü olan bu dalganın ilk amacı devlet-hükümet-halk arasında derin çatlaklar açmak, sivil itaatsizliği körüklemek, ülkemize olan inancımızı kırmak. Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti son 1000 yılın en ağır saldırılarından biri altında! Sonuç; TL enstrümanlar tarihi alım fırsatı veriyor! Şimdi dövizden TL'ye dönüp Türk sermaye piyasalarına ve TL enstrümanlara sahip çıkma günü. Bu adımı atanların 12-48 ay içinde nasıl bir kazanç elde edeceğini hep birlikte göreceğiz. Gün birlik olma ve varlıklarımıza sahip çıkma günü. Bu dalga atlatılınca, bu finansal darbenin sahipleri ile kalıcı hesaplaşma da elbette başlayacak."

Kaynak: Ajanslar